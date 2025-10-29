Секретная подготовка: россияне тайно готовятся к новогоднему столу

Согласно свежему опросу сервиса по доставке здорового питания Grow Food, более трети жителей России задумываются о снижении веса перед встречей Нового года.
Главные мотивы — это накопленные за холодный сезон лишние килограммы, стремление предстать в привлекательной форме накануне 2026-го и возможность без угрызений совести насладиться сытными угощениями во время торжеств.
Данные собраны на основе ответов 1500 человек из разных регионов страны и переданы в РИА Новости.
Анализ выявил, что фигура беспокоит многих: у 44 процентов наблюдаются трудности с избыточным жиром, 18 процентов сталкиваются с серьезным превышением нормы. В то же время только 21 процент могут похвастаться рельефными мышцами, а по-настоящему изящных и миниатюрных форм удостоились лишь 6 процентов. Интересно, что 11 процентов носят округлые контуры, но вовсе не ощущают себя полными.
Из тех, кто намерен преобразиться к празднику (а это 35 процентов участников), лишь половина из обладателей заметных объемов решилась на изменения. Лидером среди поводов стал набор массы с первыми заморозками — такой сценарий отметили 38 процентов. Далее следует мечта о гармоничном силуэте на Новый год (32 процента) и хитрый план заранее освободить место для гастрономических радостей (27 процентов).
Подходы к коррекции внешности оказались разнообразными. Большинство (свыше 60 процентов) предпочитают активные тренировки, увеличение доли белка и клетчатки в рационе, а также полный бойкот сладкому и выпечке. Однако есть и альтернативные тактики: кто-то инвестирует в гаджеты для фитнеса, а кто-то просто исключает жирные закуски из меню до полуночи.
Среди планирующих трансформацию только 29 процентов взялись за дело заранее. 34 процента отложили старт на ноябрь, 12 процентов — на последние недели декабря, 18 процентов — на финальную семидневку. А 7 процентов рассчитывают на чудо в последние 24 часа перед салютом.
В качестве премии за усилия подавляющее большинство (79 процентов) позволит себе обильные порции традиционных кремовых закусок. 13 процентов надеются на романтические приключения в праздничной суете, а 8 процентов просто продемонстрируют обновленный облик в личных аккаунтах интернета.
