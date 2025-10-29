Секретный лайфхак МВД: кнопка вместо экрана спасёт деньги ваших родственников

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по столице Владимир Васенин поделился с РИА Новости простым, но эффективным приёмом для защиты пожилых родственников от сетевых аферистов и краж с пластиковых карт.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пенсионер считает деньги дома

По его мнению, обычный кнопочный мобильник оказывается надёжным барьером, поскольку лишён подключения к сети, что резко ограничивает возможности злоумышленников.

Васенин пояснил это во время обсуждения мер против дропперов и онлайн-мошенников на площадке ММПЦ "Россия сегодня". Без выхода в глобальную паутину такие устройства просто не дают аферистам шанса на контакт — звонки, сообщения или вредоносные ссылки здесь бесполезны. Однако он уточнил, что это лишь один элемент в общей системе мер, и настоящая охрана требует всестороннего подхода.

Для владельцев смартфонов представитель полиции рекомендовал базовые правила: игнорировать входящие с подозрительных номеров, хранить в тайне личные сведения вроде паспортных данных, одноразовых кодов или реквизитов счетов. Кроме того, стоит избегать сомнительного софта и всегда проверять тип файлов — в них часто маскируют вредные программы, способные опустошить кошелёк.