Парламентская группа, занимающаяся анализом нарушений прав несовершеннолетних со стороны украинских властей, сумела оказать поддержку свыше тысячи юных жертв вооруженного противостояния.
Заместитель председателя нижней палаты российского парламента Анна Кузнецова поделилась этими данными с РИА Новости.
В процессе изучения случаев члены команды не ограничивались фиксацией фактов, а параллельно организовывали меры по восстановлению для пострадавших. К настоящему моменту более тысячи детей прошли программы реабилитации и необходимой помощи.
Кузнецова уверена, что такие инициативы продолжатся в ближайшем будущем.
Депутаты обратились в Министерство труда с просьбой разработать удобную систему ориентирования именно для ребят с серьезными повреждениями, чтобы упростить доступ к услугам.
Она привела в пример историю девочки из Горловки, пережившей ампутацию конечностей. Малышка завершила базовый цикл терапии, однако это лишь начало долгого пути. Главное — обеспечить переход между процедурами, сделав процесс как можно более комфортным. В этом активно помогал фонд "Доктор Лиза": поддержка шла в тесном взаимодействии, с регулярными консультациями и заботой о семьях на постоянной основе.
В ливийской пустыне археологи нашли мумии, чья ДНК изменила представления о древней истории Африки. Оказалось, что под песками скрывалась целая цивилизация.