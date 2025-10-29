Спецоперация Детство: в Госдуме создали невидимый фронт спасения от ВСУ

1:23 Your browser does not support the audio element. Общество

Парламентская группа, занимающаяся анализом нарушений прав несовершеннолетних со стороны украинских властей, сумела оказать поддержку свыше тысячи юных жертв вооруженного противостояния.

Фото: wikimapia by Sergey Korovkin 84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Здание Госдумы РФ

Заместитель председателя нижней палаты российского парламента Анна Кузнецова поделилась этими данными с РИА Новости.

В процессе изучения случаев члены команды не ограничивались фиксацией фактов, а параллельно организовывали меры по восстановлению для пострадавших. К настоящему моменту более тысячи детей прошли программы реабилитации и необходимой помощи.

Кузнецова уверена, что такие инициативы продолжатся в ближайшем будущем.

Депутаты обратились в Министерство труда с просьбой разработать удобную систему ориентирования именно для ребят с серьезными повреждениями, чтобы упростить доступ к услугам.

Она привела в пример историю девочки из Горловки, пережившей ампутацию конечностей. Малышка завершила базовый цикл терапии, однако это лишь начало долгого пути. Главное — обеспечить переход между процедурами, сделав процесс как можно более комфортным. В этом активно помогал фонд "Доктор Лиза": поддержка шла в тесном взаимодействии, с регулярными консультациями и заботой о семьях на постоянной основе.