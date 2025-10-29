Снег в Москве наконец-то придёт: синоптик назвала точную дату

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Ведущий специалист московского метеоцентра Татьяна Позднякова поделилась прогнозом на ближайшие недели, предупредив, что первые осадки в виде снега могут появиться в столице уже в середине ноября.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Снежный вихрь под фонарём

По ее оценке, это станет типичным для региона сценарием, когда временный слой белого покрытия ложится ненадолго. Об этом она заявила РИА Новости.

Синоптик добавила, что в ближайшие выходные, включая праздничные даты, тоже нельзя исключать легкие снежинки, хотя они, скорее всего, растают незаметно, не оставив следа на улицах. В целом, ноябрь обещает быть переходным месяцем с нестабильной погодой.

Что касается полноценного снежного одеяла, то оно, с высокой вероятностью, устоится в городе лишь к декабрю, когда холода окончательно возьмут верх над осенней сыростью.