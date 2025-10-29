Снег в Москве наконец-то придёт: синоптик назвала точную дату

Ведущий специалист московского метеоцентра Татьяна Позднякова поделилась прогнозом на ближайшие недели, предупредив, что первые осадки в виде снега могут появиться в столице уже в середине ноября.
По ее оценке, это станет типичным для региона сценарием, когда временный слой белого покрытия ложится ненадолго. Об этом она заявила РИА Новости.
Синоптик добавила, что в ближайшие выходные, включая праздничные даты, тоже нельзя исключать легкие снежинки, хотя они, скорее всего, растают незаметно, не оставив следа на улицах. В целом, ноябрь обещает быть переходным месяцем с нестабильной погодой.
Что касается полноценного снежного одеяла, то оно, с высокой вероятностью, устоится в городе лишь к декабрю, когда холода окончательно возьмут верх над осенней сыростью.
