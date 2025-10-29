Ваш отпуск под угрозой: один вопрос, который поставит начальника на место

Специалист по трудовому законодательству из РАНХиГС Татьяна Подольская поделилась хитрым способом, который поможет сотруднику избежать принудительного вызова на работу во время заслуженного отдыха.
По ее словам, в такой ситуации стоит сразу связаться с руководством и поинтересоваться, согласны ли они оформить отзыв официально — с соответствующим распоряжением и обещанием перенести оставшиеся дни на даты, удобные для самого человека.
Если же начальство упирается и отказывается фиксировать процедуру документально, но все равно требует явки, Подольская рекомендует не медлить с защитой своих интересов. Можно подать сигнал в инспекцию по труду, профсоюзный орган по разрешению конфликтов или даже в местный судебный орган. Важный нюанс: в обращении к контролерам человек имеет полное право потребовать, чтобы его данные не разглашались, сохранив таким образом анонимность.
В ливийской пустыне археологи нашли мумии, чья ДНК изменила представления о древней истории Африки. Оказалось, что под песками скрывалась целая цивилизация.