Ваш отпуск под угрозой: один вопрос, который поставит начальника на место

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Специалист по трудовому законодательству из РАНХиГС Татьяна Подольская поделилась хитрым способом, который поможет сотруднику избежать принудительного вызова на работу во время заслуженного отдыха.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Онлайн встреча

По ее словам, в такой ситуации стоит сразу связаться с руководством и поинтересоваться, согласны ли они оформить отзыв официально — с соответствующим распоряжением и обещанием перенести оставшиеся дни на даты, удобные для самого человека.

Если же начальство упирается и отказывается фиксировать процедуру документально, но все равно требует явки, Подольская рекомендует не медлить с защитой своих интересов. Можно подать сигнал в инспекцию по труду, профсоюзный орган по разрешению конфликтов или даже в местный судебный орган. Важный нюанс: в обращении к контролерам человек имеет полное право потребовать, чтобы его данные не разглашались, сохранив таким образом анонимность.