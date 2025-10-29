Ваш отпуск под угрозой: один вопрос, который поставит начальника на место

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:00
Общество

Специалист по трудовому законодательству из РАНХиГС Татьяна Подольская поделилась хитрым способом, который поможет сотруднику избежать принудительного вызова на работу во время заслуженного отдыха.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
По ее словам, в такой ситуации стоит сразу связаться с руководством и поинтересоваться, согласны ли они оформить отзыв официально — с соответствующим распоряжением и обещанием перенести оставшиеся дни на даты, удобные для самого человека.

Если же начальство упирается и отказывается фиксировать процедуру документально, но все равно требует явки, Подольская рекомендует не медлить с защитой своих интересов. Можно подать сигнал в инспекцию по труду, профсоюзный орган по разрешению конфликтов или даже в местный судебный орган. Важный нюанс: в обращении к контролерам человек имеет полное право потребовать, чтобы его данные не разглашались, сохранив таким образом анонимность.

