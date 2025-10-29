113 миллиардов рублей лежат мертвым грузом: вот где деньги коррупционеров

Контрольно-финансовый орган страны провел анализ рациональности работы с активами, изъятыми в пользу государства, и выявил серьезные упущения.

Фото: wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Российские деньги

Главная беда — в размытых правилах передачи от исполнителей судебных решений к агентству по управлению собственностью: это приводит к зачислению фиктивных активов и затягиванию их реализации. Такие выводы содержатся в отчете по проверке.

С 2011 года подобные ценности — от сомнительно нажитого до коррупционного — идут в казну. По данным на первое июля 2025-го, в федеральный оборот обратили около девяти тысяч единиц недвижимого имущества на сумму свыше 113 миллиардов рублей, уточнил аудитор Андрей Батуркин в документах.

Экспертиза выявила барьеры для точного контроля и применения этих ресурсов: накопившиеся системные сбои, пробелы в законах и слабая координация. В частности, отсутствие четких норм для передачи ценностей от приставов к Росимуществу провоцирует ошибки — от приема призрачных лотов до удлинения периода их оборачиваемости.

С начала 2021-го удалось продать 240 таких лотов, что едва дотягивает до 4% от общего объема, а с 2023-го сдали внаем 224 позиции — тоже около 4%. Казна получила от продаж 3,2 миллиарда, от сдачи — 832 миллиона рублей, сообщил Батуркин.

Другие огрехи включают отсутствие стандартов в приемке, бюджетном отражении и фиксации прав собственности — отчего возникают угрозы исчезновения активов. Регистрация титула на них тянется в среднем полтора-два года, в основном из-за медленного снятия обременений от судов. Это добавляет год-полтора к циклу реализации. К первому августа 2025-го без оформления осталось 404 позиции на 1,1 миллиарда рублей, отметил специалист.

Законодательные барьеры тоже тормозят процесс: нельзя выставлять на аукцион изъятые участки под застройку, а для жилья действуют жесткие лимиты по цене и методу продажи. В итоге не нашли покупателей почти 300 жилых объектов — от квартир до загородных домов — на 2,3 миллиарда по кадастру. Некоторые пылесборники простаивают с 2019-го, теряя рыночную ценность, подчеркнули ревизоры.

Чтобы развеять эти преграды, орган предложил кабинету министров скорректировать нормы о продаже госактивов и отменить запреты на отчуждение жилья и земли из коррупционного пула, подвел итог Батуркин.