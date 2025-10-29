Землетрясение изменило карту рыболовства: Путин примет важное решение

Глава государства Владимир Путин организует рабочую встречу с кабинетом министров, где ключевым пунктом станет стратегия развития водных промыслов в стране. Обсуждение пройдет онлайн через защищенную связь.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ путин

Основные выступления подготовили руководитель ведомства по рыбным ресурсам Илья Шестаков и глава Камчатского региона Владимир Солодов. Кроме того, затронут повседневные задачи отрасли.

Ранее президент подчеркивал, что сектор водных биоресурсов — фундаментальная ветвь национальной экономики, от которой напрямую зависит продовольственная стабильность. Он также акцентировал внимание на необходимости ответственного подхода к уникальным запасам, чтобы сохранить их для будущих поколений.

По информации из профильного агентства, в текущем году в российских водах добыли 4,8 миллиона тонн морепродуктов. В октябре Шестаков прогнозировал снижение улова на следующий год до 4,7 миллиона тонн — на пару процентов ниже уровня 2024-го. Позже министр сельского хозяйства Оксана Лут добавила, что без захода сельди в прибрежные зоны общий объем может оказаться еще скромнее.

Полуостров потрясло мощным толчком 30 июля — самым сильным с середины прошлого века, силой 8,8 баллов. Тогда Шестаков успокоил, что добыча возобновилась без задержек сразу после бедствия. В сентябре он уточнил: в ближайшие месяцы объемы на Камчатке останутся стабильными, хотя маршруты передвижения стаи и зоны размножения могут сдвинуться.

В тот же период Солодов поделился с РИА Новости итогами летней кампании: регион собрал 250 тысяч тонн лососевых, что укладывается в средние показатели. Это развеяло опасения о начале эры скудных подходов рыбы.

Кампания по лососям в стране подходит к финишу: собрано 335 тысяч тонн — в полтора раза больше, чем год назад. Напротив, предыдущий год оказался провальным за два десятилетия, с всего 235 тысячами тонн.

Объединение рыбопромышленников, бизнесменов и экспортеров ранее констатировало переход от пиковых значений последних лет к более умеренным. В 2018-м и 2023-м фиксировали рекорды — 685 и 609 тысяч тонн соответственно. За минувшие 80 лет средний годовой показатель едва дотягивал до 194 тысяч тонн, а с 2005-го по 2024-й он удвоился до 400,2 тысячи тонн, уточняли в ассоциации.