Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ракетный удар из тени: КНДР потрясла мир внезапным испытанием
Турецкий удар по Израилю: Анкара раскрыла правду о войне в Газе
Карта СПГ меняется: кто станет главным игроком рынка к 2035 году
Привидение оставило след: Юлианна Караулова до сих пор носит его метку на лице
Самая необычная голова в океане: зачем акуле молот и почему без него она бы не выжила
Рубль душит пенное: взлетевшие цены обрушили продажи пива
113 миллиардов рублей лежат мертвым грузом: вот где деньги коррупционеров
Многодетные семьи вздохнут свободно: компенсация за садики вырастет в разы
Планета дышала: как Скучный миллиард подготовил Землю к жизни

Землетрясение изменило карту рыболовства: Путин примет важное решение

2:58
Общество

Глава государства Владимир Путин организует рабочую встречу с кабинетом министров, где ключевым пунктом станет стратегия развития водных промыслов в стране. Обсуждение пройдет онлайн через защищенную связь.

путин
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
путин

Основные выступления подготовили руководитель ведомства по рыбным ресурсам Илья Шестаков и глава Камчатского региона Владимир Солодов. Кроме того, затронут повседневные задачи отрасли.

Ранее президент подчеркивал, что сектор водных биоресурсов — фундаментальная ветвь национальной экономики, от которой напрямую зависит продовольственная стабильность. Он также акцентировал внимание на необходимости ответственного подхода к уникальным запасам, чтобы сохранить их для будущих поколений.

По информации из профильного агентства, в текущем году в российских водах добыли 4,8 миллиона тонн морепродуктов. В октябре Шестаков прогнозировал снижение улова на следующий год до 4,7 миллиона тонн — на пару процентов ниже уровня 2024-го. Позже министр сельского хозяйства Оксана Лут добавила, что без захода сельди в прибрежные зоны общий объем может оказаться еще скромнее.

Полуостров потрясло мощным толчком 30 июля — самым сильным с середины прошлого века, силой 8,8 баллов. Тогда Шестаков успокоил, что добыча возобновилась без задержек сразу после бедствия. В сентябре он уточнил: в ближайшие месяцы объемы на Камчатке останутся стабильными, хотя маршруты передвижения стаи и зоны размножения могут сдвинуться.

В тот же период Солодов поделился с РИА Новости итогами летней кампании: регион собрал 250 тысяч тонн лососевых, что укладывается в средние показатели. Это развеяло опасения о начале эры скудных подходов рыбы.

Кампания по лососям в стране подходит к финишу: собрано 335 тысяч тонн — в полтора раза больше, чем год назад. Напротив, предыдущий год оказался провальным за два десятилетия, с всего 235 тысячами тонн.

Объединение рыбопромышленников, бизнесменов и экспортеров ранее констатировало переход от пиковых значений последних лет к более умеренным. В 2018-м и 2023-м фиксировали рекорды — 685 и 609 тысяч тонн соответственно. За минувшие 80 лет средний годовой показатель едва дотягивал до 194 тысяч тонн, а с 2005-го по 2024-й он удвоился до 400,2 тысячи тонн, уточняли в ассоциации.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Туркмения остановила поставки газа в Турцию
Газ
Туркмения остановила поставки газа в Турцию
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Экономика и бизнес
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Домашние животные
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Популярное
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей

В ливийской пустыне археологи нашли мумии, чья ДНК изменила представления о древней истории Африки. Оказалось, что под песками скрывалась целая цивилизация.

7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Индия взялась за производство SJ-100: сотрудничество с Россией шокирует Запад Любовь Степушова Гиганты из картона: какой секрет кроется за военной мощью арабских стран Андрей Николаев Осторожно, гололёд: как избежать ДТП в самый опасный период года Валерия Жемчугова
Российские бомбы нового поколения пробили глубину фронта: Украина в шоке
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
Сырьевая зависимость: как Россия избежала катастрофы, а Казахстан — нет
Сырьевая зависимость: как Россия избежала катастрофы, а Казахстан — нет
Последние материалы
Самая необычная голова в океане: зачем акуле молот и почему без него она бы не выжила
Рубль душит пенное: взлетевшие цены обрушили продажи пива
113 миллиардов рублей лежат мертвым грузом: вот где деньги коррупционеров
Землетрясение изменило карту рыболовства: Путин примет важное решение
Многодетные семьи вздохнут свободно: компенсация за садики вырастет в разы
Планета дышала: как Скучный миллиард подготовил Землю к жизни
Дело о взятке или давление на СМИ: суд над журналистом URA.RU запутал всех
Невидимая армия в земле: кто уничтожает рассаду изнутри и как спасти растения
Кухня без уюта и логики: три просчёта, которые разрушают комфорт каждый день
Последний рубеж: вот что произойдет, если НАТО переступит красную черту под Калининградом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.