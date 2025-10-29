Многодетные семьи вздохнут свободно: компенсация за садики вырастет в разы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Общество

Парламентарии из нижней палаты законодательного органа планируют внести в рассмотрение межпартийный документ, предусматривающий рост базовой поддержки для оплаты пребывания малышей в дошкольных учреждениях.

здание госдумы рф
Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
здание госдумы рф

Инициаторы — представители фракции "Справедливая Россия" Дмитрий Гусев и Елена Драпеко, плюс Алексей Журавлев от партии "Родина". Текст проекта оказался в руках корреспондентов РИА Новости.

В сопроводительных материалах подчеркивается, что цель поправок — поднять нижний порог возмещения расходов, которое предоставляется опекунам за содержание и развитие чад в заведениях, ведущих дошкольные программы. Это должно стать шагом к большей помощи в уходе за подрастающим поколением.

По сути, предлагается поднять планку на 20 пунктов: для старшего отпрыска — с 20% до 40%, для следующего — с 50% до 70%, а для третьего и дальше — с 70% до 90% от суммы счета. Создатели уверены, что такие меры ослабят бюджетное давление на домохозяйства, гарантируют равные шансы на дошкольное обучение и подкрепят усилия по росту рождаемости в стране.

Один из соавторов, Гусев, в разговоре с РИА Новости отметил, что в последние годы тарифы в детсадах заметно подскочили, а уровень возврата средств остался неизменным. По его мнению, это создает дисбаланс, особенно для семей с несколькими детьми, и поправка поможет восстановить справедливость между личными тратами и вкладом от властей.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
