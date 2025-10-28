Роковая SMS: наивная девушка из Владивостока потеряла 12 миллионов на кредите от лже-Роскомнадзора

Во Владивостоке 23-летняя жительница стала жертвой дерзкой аферы и лишилась ювелирных украшений на сумму около 12 миллионов рублей. Об этом сообщили в управлении МВД по Приморскому краю.

Началось с сообщения о кредите

По данным полиции, всё началось с SMS, полученного с неизвестного номера. В нём говорилось о рассмотрении заявки на кредит, которую девушка якобы оформляла. В сообщении был указан номер для связи, однако дозвониться по нему не удалось.

Спустя некоторое время с ней связались люди, представившиеся сотрудниками Роскомнадзора. Они заявили, что на её имя якобы оформлен мошеннический кредит, и предложили "помочь разобраться в ситуации".

"Поверив злоумышленникам, девушка, вернувшись домой, собрала все драгоценности и отправила их злоумышленникам по почте", — сообщили в управлении МВД по региону.

Как действовали аферисты

Во время разговора лжесотрудники уверили пострадавшую, что её банковские счета "под угрозой взлома" и что необходимо передать ценности "на временное хранение". Девушка, находясь в состоянии паники, согласилась выполнить их инструкции.

Она собрала дома все свои украшения — кольца, серьги, браслеты и часы из золота и платины — и отправила посылку по адресу, продиктованному мошенниками. Когда она поняла, что стала жертвой обмана, было уже поздно: посылка ушла по поддельным документам.

Уголовное дело и поиск преступников

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Сейчас правоохранители устанавливают личности подозреваемых и маршруты движения посылки.

По предварительным данным, преступники могли находиться за пределами Приморского края и действовали с помощью курьерских и почтовых служб, зарегистрированных на подставных лиц.

Полиция предупреждает

Правоохранительные органы в очередной раз напоминают гражданам: сотрудники Роскомнадзора, банков и государственных структур никогда не требуют передачи денег, ценных вещей или оформления кредитов для "проверки”.

Любое подобное обращение — явный признак мошенничества. В случае сомнений стоит немедленно прекратить разговор и самостоятельно связаться с официальным номером организации.

Совет специалиста

Эксперты советуют быть особенно внимательными при получении сообщений о финансовых операциях. Любые уведомления о кредитах, блокировках или "взломах" нужно проверять через личный кабинет банка или по телефону горячей линии.

Кроме того, категорически нельзя передавать свои вещи или деньги незнакомым лицам, даже если они представляются сотрудниками государственных структур.