Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Феромонная магия: как обмануть насекомых их же собственными инстинктами
Как говорить с кожей на её языке: гид по маскам, которые действительно помогают
Зелёный пришелец над Подмосковьем — почему этот объект заставил NASA закрыть архивы
Банка мяса, которая переживёт зиму: секрет идеальной тушёнки из свинины в мультиварке
Российский рэпер может оказаться в тюрьме из-за опасной фразы: что он выкрикнул на концерте
Как не утонуть в море фитнес-советов: 5 признаков, что перед вами не эксперт, а эхо алгоритмов
Эффективней средства для ухода за кошкой нет: идеально стерильная чистота без химии
Спасатели замерли перед бурей: ночь на Авачинском перевале превращается в испытание
Tomahawk для Украины: Трамп взвешивает решение — что изменится

Роковая SMS: наивная девушка из Владивостока потеряла 12 миллионов на кредите от лже-Роскомнадзора

2:56
Общество

Во Владивостоке 23-летняя жительница стала жертвой дерзкой аферы и лишилась ювелирных украшений на сумму около 12 миллионов рублей. Об этом сообщили в управлении МВД по Приморскому краю.

Руки в украшениях
Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free
Руки в украшениях

Началось с сообщения о кредите

По данным полиции, всё началось с SMS, полученного с неизвестного номера. В нём говорилось о рассмотрении заявки на кредит, которую девушка якобы оформляла. В сообщении был указан номер для связи, однако дозвониться по нему не удалось.

Спустя некоторое время с ней связались люди, представившиеся сотрудниками Роскомнадзора. Они заявили, что на её имя якобы оформлен мошеннический кредит, и предложили "помочь разобраться в ситуации".

"Поверив злоумышленникам, девушка, вернувшись домой, собрала все драгоценности и отправила их злоумышленникам по почте", — сообщили в управлении МВД по региону.

Как действовали аферисты

Во время разговора лжесотрудники уверили пострадавшую, что её банковские счета "под угрозой взлома" и что необходимо передать ценности "на временное хранение". Девушка, находясь в состоянии паники, согласилась выполнить их инструкции.

Она собрала дома все свои украшения — кольца, серьги, браслеты и часы из золота и платины — и отправила посылку по адресу, продиктованному мошенниками. Когда она поняла, что стала жертвой обмана, было уже поздно: посылка ушла по поддельным документам.

Уголовное дело и поиск преступников

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Сейчас правоохранители устанавливают личности подозреваемых и маршруты движения посылки.

По предварительным данным, преступники могли находиться за пределами Приморского края и действовали с помощью курьерских и почтовых служб, зарегистрированных на подставных лиц.

Полиция предупреждает

Правоохранительные органы в очередной раз напоминают гражданам: сотрудники Роскомнадзора, банков и государственных структур никогда не требуют передачи денег, ценных вещей или оформления кредитов для "проверки”.

Любое подобное обращение — явный признак мошенничества. В случае сомнений стоит немедленно прекратить разговор и самостоятельно связаться с официальным номером организации.

Совет специалиста

Эксперты советуют быть особенно внимательными при получении сообщений о финансовых операциях. Любые уведомления о кредитах, блокировках или "взломах" нужно проверять через личный кабинет банка или по телефону горячей линии.

Кроме того, категорически нельзя передавать свои вещи или деньги незнакомым лицам, даже если они представляются сотрудниками государственных структур.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Домашние животные
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Больше никакого стула для одежды: хит сезона, который решает проблему беспорядка
Недвижимость
Больше никакого стула для одежды: хит сезона, который решает проблему беспорядка
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Экономика и бизнес
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Популярное
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов

Сергей Соседов раскритиковал Люсю Чеботину и Клаву Коку, заявив, что им не место на сцене. По мнению критика, поп-музыка теряет живое звучание.

Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Российские бомбы нового поколения пробили глубину фронта: Украина в шоке
Индия взялась за производство SJ-100: сотрудничество с Россией шокирует Запад Любовь Степушова Гиганты из картона: какой секрет кроется за военной мощью арабских стран Андрей Николаев Осторожно, гололёд: как избежать ДТП в самый опасный период года Валерия Жемчугова
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Сырьевая зависимость: как Россия избежала катастрофы, а Казахстан — нет
Бойня в Грозном: матч Ахмат — Сочи закончился массовой потасовкой из-за спорного решения судьи
Бойня в Грозном: матч Ахмат — Сочи закончился массовой потасовкой из-за спорного решения судьи
Последние материалы
Tomahawk для Украины: Трамп взвешивает решение — что изменится
Урок Захаряна: Балахнин предостерег таланты от роковой ошибки при переходе в Европу
Копайте глубже — не клад ищете, а тюльпаны: простой способ не остаться без весеннего чуда
Механика простит, автомат — никогда: действия, после которых трансмиссия не выживает
Сийярто: этот политик — последняя надежда Украины, но Европа ему мешает
5 минут — и кухня блестит: аптечный дуэт, который заменяет десятки чистящих средств
Авиагигант получил зелёный свет: Индия делает ставку на Sukhoi Superjet 100
Есть то, что тревожит сильнее слов: Александр Ревва признался, почему боится за 18-летнюю дочь
Леопардовый принт возвращается: Александр Рогов раскрыл секрет его сочетания с красным
Сухие и ломкие ногти? Эксперты назвали 3 главные ошибки в уходе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.