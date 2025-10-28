Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Заграничный размах: Алла Пугачёва приобрела роскошную виллу – известна цена сделки
Ушёл из жизни Роман Попов: трагическая история звезды Полицейского с Рублёвки
Землетрясение без цунами, но с водой по колено: тихий сценарий, который пугает геологов сильнее волн
Белый потолок официально мёртв: приём, который превращает даже просторную комнату в тесную коробку
Владелец готов платить, но СТО отворачивается: когда ремонт превращается в головную боль
Постный, сытный и яркий: салат из свеклы и фасоли, который заменит ужин
Госдума обсуждает тринадцатую пенсию: правда ли это возможно?
Эти плоды работают как щит от простуды: почему без них не обойтись в холода
Есть макароны и худеть — это реально: главный секрет скрыт не в тарелке, а в кастрюле

Казаки со всей страны собрались в Сенеже: формируется кадровый резерв Всероссийского казачьего общества

Общество

Около 150 казаков из всех регионов России прибыли в Мастерскую управления "Сенеж" президентской платформы "Россия — страна возможностей", чтобы повысить свои управленческие и лидерские качества.

Казачий форум "Сенеж"
Фото: Фото пресс-службы Всероссийского казачьего общества
Казачий форум "Сенеж"

Среди участников — представители всех 13 казачьих войск России, а также казаки из Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

Как стать лидером и уметь работать в команде

Программа форума рассчитана на три дня. Участников ждут лекции, тренинги, деловые игры, спортивные и командные активности, направленные на развитие лидерских качеств и эффективного управления в казачьих структурах.

Спикерами и модераторами выступают руководители федеральных органов власти, эксперты и представители общественных организаций.

Торжественное открытие форума

Мероприятие благословил и открыл молитвой секретарь Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, духовник Всероссийского казачьего общества иерей Тимофей Чайкин.

После этого атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов торжественно объявил форум открытым и обратился к собравшимся: "Уже второй раз в этом году мы проводим форум здесь, на федеральной площадке — в Мастерской управления "Сенеж”.
30 лет на кругах мы говорили о необходимости создания кадрового резерва. И пришло время действовать: сегодня здесь мы вместе формируем настоящий кадровый резерв.

Сегодня десятки тысяч братьев-казаков находятся на передовой. Десятки тысяч! Среди них — 12 Героев России. С оружием в руках казаки защищают мирных жителей, интересы Российской Федерации и выполняют приказы старшего военного руководства".

Главная цель поставлена

Организаторы форума отмечают, что главная цель мероприятия — создание системы подготовки управленческих кадров в казачьем сообществе, обмен опытом и укрепление единства между казачьими войсками России и новых территорий.

Форум в "Сенеж", который продлится до 31 октября. Он стал вторым в этом году и, по словам участников, символизирует новый этап в развитии современного российского казачества.

Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Немецкое чудо рушится: что ждёт Германию после ответа по-русски
Экономика и бизнес
Немецкое чудо рушится: что ждёт Германию после ответа по-русски
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Садоводство, цветоводство
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Садоводство, цветоводство
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Популярное
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии

Ещё одна из основ экономики Германии (наряду с автопроизводством) — химическая промышленность — переживает глубокий структурный кризис.

На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Тело, которое вырастает заново: что происходит с человеком, когда спорт становится привычкой
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Путин утрёт нос Трампу, примирив КНДР и Южную Корею Любовь Степушова Редкий ген позволяет спать всего 4 часа и чувствовать себя отдохнувшим — его тайна раскрыта Игорь Буккер Осенняя сырость: странные места, где прячется плесень — не дайте ей шанса Валерия Жемчугова
Ходячие мертвецы дикой природы: кого человечество рискует потерять уже в ближайшие десятилетия
Туркмения остановила поставки газа в Турцию
Миллиарды на ветер: почему Катар избавляется от Eurofighter спустя всего три года
Миллиарды на ветер: почему Катар избавляется от Eurofighter спустя всего три года
Последние материалы
Белый потолок официально мёртв: приём, который превращает даже просторную комнату в тесную коробку
Владелец готов платить, но СТО отворачивается: когда ремонт превращается в головную боль
Постный, сытный и яркий: салат из свеклы и фасоли, который заменит ужин
Госдума обсуждает тринадцатую пенсию: правда ли это возможно?
Эти плоды работают как щит от простуды: почему без них не обойтись в холода
Есть макароны и худеть — это реально: главный секрет скрыт не в тарелке, а в кастрюле
Бекмамбетов встретился с Кодзимой в Токио: что связывает российского режиссёра и японского геймдизайнера
Небо над Москвой вспыхнуло, как днём: что пролетело над столицей?
Потрясите мир с новой стрижкой: идеальные прически для любого типа лица, выбирайте лучшую
Мёртвая тишина: как животные притворяются мертвыми и зачем это нужно хищникам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.