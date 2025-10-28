Казаки со всей страны собрались в Сенеже: формируется кадровый резерв Всероссийского казачьего общества

Около 150 казаков из всех регионов России прибыли в Мастерскую управления "Сенеж" президентской платформы "Россия — страна возможностей", чтобы повысить свои управленческие и лидерские качества.

Фото: Фото пресс-службы Всероссийского казачьего общества Казачий форум "Сенеж"

Среди участников — представители всех 13 казачьих войск России, а также казаки из Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

Как стать лидером и уметь работать в команде

Программа форума рассчитана на три дня. Участников ждут лекции, тренинги, деловые игры, спортивные и командные активности, направленные на развитие лидерских качеств и эффективного управления в казачьих структурах.

Спикерами и модераторами выступают руководители федеральных органов власти, эксперты и представители общественных организаций.

Торжественное открытие форума

Мероприятие благословил и открыл молитвой секретарь Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, духовник Всероссийского казачьего общества иерей Тимофей Чайкин.

После этого атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов торжественно объявил форум открытым и обратился к собравшимся: "Уже второй раз в этом году мы проводим форум здесь, на федеральной площадке — в Мастерской управления "Сенеж”.

30 лет на кругах мы говорили о необходимости создания кадрового резерва. И пришло время действовать: сегодня здесь мы вместе формируем настоящий кадровый резерв.

Сегодня десятки тысяч братьев-казаков находятся на передовой. Десятки тысяч! Среди них — 12 Героев России. С оружием в руках казаки защищают мирных жителей, интересы Российской Федерации и выполняют приказы старшего военного руководства".

Главная цель поставлена

Организаторы форума отмечают, что главная цель мероприятия — создание системы подготовки управленческих кадров в казачьем сообществе, обмен опытом и укрепление единства между казачьими войсками России и новых территорий.

Форум в "Сенеж", который продлится до 31 октября. Он стал вторым в этом году и, по словам участников, символизирует новый этап в развитии современного российского казачества.