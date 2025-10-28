В Госдуме ответили на вопрос о возможности выплаты тринадцатой пенсии к Новому году

Введение тринадцатой пенсии сейчас невозможно из-за дефицита федерального бюджета. Об этом Pravda.Ru рассказала депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ здание госдумы рф

Ранее лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил выплачивать россиянам тринадцатую пенсию к новогодним праздникам.

Бессараб отметила, что обсуждать вопрос введения дополнительной пенсии преждевременно, поскольку недавно был принят федеральный бюджет с дефицитом. По ее словам, Пенсионный фонд имеет незначительный профицит, которого хватает только на исполнение действующих социальных обязательств, и резервов для новых выплат нет.

"Сегодня говорить о тринадцатой пенсии не представляется возможным, так как бюджет сформирован с дефицитом. Средств в Пенсионном фонде достаточно лишь для выполнения текущих обязательств. Дополнительные расходы потребовали бы сокращения финансирования других социально значимых сфер", — пояснила она.

Парламентарий добавила, что даже при оптимистичном сценарии в бюджете нет источников для таких масштабных расходов. Она подчеркнула, что приоритетом государства должно оставаться стабильное выполнение уже принятых социальных обязательств, а не расширение выплат без финансового обеспечения.