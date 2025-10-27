Работа без границ: как распознать манипуляции под маской заботы о коллективе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:07
Общество

Манипуляции на работе часто подаются в завуалированной форме — через давление, чувство вины или моральные установки. О том, как отличить их от обычного взаимодействия и сохранить профессиональную дистанцию, в беседе с Pravda.Ru рассказала психолог, карьерный консультант Анна Мухина.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
По ее словам, угрозы увольнением за отказ выполнять дополнительные обязанности или эмоциональное давление под видом заботы о команде — это формы манипуляции, нарушающие профессиональные и этические нормы. Она отметила, что такие ситуации создают у человека ложное чувство вины и заставляют действовать не из деловых, а из эмоциональных побуждений.

"Манипуляции начинаются там, где человек перестает осознавать границы своей ответственности. Когда вам внушают, что вы обязаны делать больше, чем предусмотрено договором, или что от вас зависит благополучие всего отдела, — это уже психологическое давление. Оно направлено на то, чтобы вызвать чувство долга и подчинить вашу волю чужим интересам", — подчеркнула эксперт.

По ее словам, манипуляторы часто не формулируют требования напрямую, а создают эмоциональный фон, в котором человек сам стремится "исправить ситуацию". Важно понимать, что в подобных случаях задача руководителя — не найти решение, а переложить ответственность. Поэтому работнику следует сохранять ясность восприятия, не соглашаясь автоматически на все предложения, особенно если они выходят за пределы его обязанностей.

"Главное — сохранять внутреннюю устойчивость и не реагировать импульсивно. Если руководитель угрожает увольнением за отказ выполнять задачи, не входящие в должностные обязанности, нужно спокойно перевести разговор в конструктивное русло. Можно предложить компромисс: обсудить дополнительную оплату, возможность отгула или премию. Это демонстрирует готовность к сотрудничеству, но без отказа от своих прав и без принятия давления как нормы", — заключила Мухина.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
