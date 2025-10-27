В Москве прошло заседание совета атаманов Всероссийского казачьего общества: главное

В здании Администрации Президента РФ прошло заседание Совета атаманов Всероссийского казачьего общества. Были обсуждены важные вопросы развития российского казачества, участие в специальной военной операции добровольцев, а также приняты важные решения.

Фото: Фото пресс-службы Всероссийского казачьего общества Заседание Совета атаманов Всероссийского казачьего общества

Основными темами встречи стали усиление дисциплины и порядка в казачьих обществах, контроль исполнения решений руководства, а также поддержка казаков — участников специальной военной операции и их семей.

Усилить внимание к участникам СВО и их семьям

С приветственным словом к участникам обратился заместитель начальника Управления президента РФ по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции, ответственный секретарь Совета при главе государства по делам казачества Алексей Кириченко.

Он подчеркнул необходимость внимательного исполнения решений совета и особого контроля за адресной помощью личному составу, участвующему в СВО, а также заботы о семьях погибших.

Приветствие от председателя Синодального комитета по взаимодействию с казачеством Русской Православной Церкви, митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, огласил духовник Всероссийского казачьего общества иерей Тимофей Чайкин.

Социальная адаптация и поддержка ветеранов СВО

Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов в своём выступлении отметил важность развития программ социальной адаптации и реабилитации казаков — ветеранов специальной военной операции.

"Первым шагом в рамках этой программы станет курс по социальной адаптации для участников СВО. В ближайшее время мы проведём семинар для членов семей казаков, раненых или погибших в ходе проведения специальной военной операции", — сообщил атаман.

Казачье образование

Особое внимание Виталий Кузнецов уделил вопросам образования и патриотического воспитания подрастающего поколения.

Сегодня, по его словам, почти 3000 образовательных организаций с казачьим компонентом обучают свыше 300 тысяч человек. Основу системы непрерывного образования составляют 30 казачьих кадетских корпусов, число которых в ближайшее время увеличится.

В Ассоциацию казачьих вузов уже входят 26 ведущих российских университетов, и в ближайшее время к ним присоединятся Донецкий государственный университет, а также государственные университеты Запорожской и Херсонской областей.

"Формированию кадрового резерва будет способствовать форум "Казачий кадровый резерв”, прошедший на базе Мастерской управления "Сенеж” президентской платформы "Россия — страна возможностей”, — отметил всероссийский атаман.

Казачий резерв

Одной из ключевых тем заседания стал вопрос участия казаков в мобилизационном людском резерве.

С докладом выступил начальник второго управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-майор Александр Туляганов, который сообщил о текущем состоянии и численности казаков в резерве. Он подчеркнул, что отдельные войска пока прикладывают недостаточные усилия в этом направлении, и попросил атаманов взять вопрос под личный контроль.

И вновь казаки пройдут по Красной площади

По итогам заседания официально подтверждено, что в Параде Победы на Красной площади в 2026 году примут участие парадные расчёты Оренбургского и Волжского казачьих войск.

"Системная работа — обязанность каждого"

В завершение заседания Виталий Кузнецов подчеркнул, что реализация Стратегии государственной политики в отношении российского казачества требует от всех системного и ежедневного труда.

"От ответственности каждого из нас зависит будущее развитие российского казачества. Это не формальность, а руководство к действию", — отметил атаман.