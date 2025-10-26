Уголовка, депортация, лишение гражданства: чем закончится побоище в ЖК Прокшино для его участников

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:07
Общество

В Москве подведены первые итоги расследования массового конфликта, произошедшего в жилом комплексе "Прокшино". По официальной информации, предоставленной представителем МВД РФ Ириной Волк, в результате действий правоохранителей было задержано более 80 человек, причастных к нарушению общественного порядка.

Полицейская машина в России
Фото: commons.wikimedia.org by Николай Сидоров, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Полицейская машина в России

В настоящее время следствие устанавливает степень вины каждого из доставленных в отделение, и уже определены первые правовые последствия для участников инцидента.

Уголовное преследование и административные правонарушения

На данный момент следователям удалось доказать причастность 19 задержанных к совершению преступления, подпадающего под действие уголовного кодекса.

"В настоящее время установлена причастность 19 доставленных к совершению преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ, они задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ", — уточнила Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Эта статья отвечает за хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Параллельно на 65 человек были составлены административные протоколы по различным статьям КоАП РФ, что предполагает наказание в виде штрафов или арестов.

Жесткие меры в отношении иностранных граждан

Особое внимание в ходе разбирательства уделяется гражданам иностранных государств, участвовавшим в конфликте. Официальный представитель МВД сообщила о самых суровых мерах, которые могут быть к ним применены. Во-первых, в отношении двоих лиц рассматривается беспрецедентный вопрос о лишении их ранее полученного гражданства Российской Федерации.

Во-вторых, для ряда иностранцев, причастных к нарушению, будет решаться вопрос о принудительном выдворении за пределы России. Подчеркивается, что те, к кому не будет применено уголовное наказание в виде лишения свободы, будут депортированы в установленном законом порядке.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
