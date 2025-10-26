Уголовка, депортация, лишение гражданства: чем закончится побоище в ЖК Прокшино для его участников

В Москве подведены первые итоги расследования массового конфликта, произошедшего в жилом комплексе "Прокшино". По официальной информации, предоставленной представителем МВД РФ Ириной Волк, в результате действий правоохранителей было задержано более 80 человек, причастных к нарушению общественного порядка.
В настоящее время следствие устанавливает степень вины каждого из доставленных в отделение, и уже определены первые правовые последствия для участников инцидента.
На данный момент следователям удалось доказать причастность 19 задержанных к совершению преступления, подпадающего под действие уголовного кодекса.
"В настоящее время установлена причастность 19 доставленных к совершению преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ, они задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ", — уточнила Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Эта статья отвечает за хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Параллельно на 65 человек были составлены административные протоколы по различным статьям КоАП РФ, что предполагает наказание в виде штрафов или арестов.
Особое внимание в ходе разбирательства уделяется гражданам иностранных государств, участвовавшим в конфликте. Официальный представитель МВД сообщила о самых суровых мерах, которые могут быть к ним применены. Во-первых, в отношении двоих лиц рассматривается беспрецедентный вопрос о лишении их ранее полученного гражданства Российской Федерации.
Во-вторых, для ряда иностранцев, причастных к нарушению, будет решаться вопрос о принудительном выдворении за пределы России. Подчеркивается, что те, к кому не будет применено уголовное наказание в виде лишения свободы, будут депортированы в установленном законом порядке.
Учёные обнаружили под Западно-Антарктическим ледяным щитом гигантскую гранитную плиту. Открытие поможет понять, как ледники влияют на уровень мирового океана.