Артемий Лебедев раскрыл грязную правду о туалетах в Москве: почему это важно для каждого

Общество

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев, чье мнение имеет значительный вес в профессиональной среде, обратил внимание на одну из самых наболевших проблем благоустройства российских городов — состояние общественных туалетов.

Общественный туалет
Фото: commons.wikimedia.org by Gennady Grachev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Общественный туалет

В своем очередном выпуске обзора новостей, опубликованном в социальной сети "ВКонтакте", он подверг их резкой критике, заявив о необходимости срочных улучшений. Лебедев, который часто выступает с комментариями по вопросам дизайна и урбанистики, указал на вопиющий контраст между позитивными переменами в московской инфраструктуре и плачевным состоянием подобных объектов.

Критика существующей ситуации: от внешнего вида до функциональности

Дизайнер не стал смягчать выражений, давая оценку нынешним уборным, которые установлены в парках и общественных пространствах. Он напрямую заявил, что, несмотря на общий прогресс в развитии городской среды, эта сфера остается абсолютно недоработанной. Свою мысль Лебедев выразил предельно четко.

"Единственная вещь, которую Москва не сделала, вроде лучший город на земле, все хорошо, но вот общественные сортиры, которые стоят в парках, — полное *. И по внешнему виду, и по функциональности, и по всему", — написал Лебедев.

При этом он признался, что не понимает причин, по которым вопросу обустройства туалетов никогда не уделялось достаточного внимания со стороны властей.

Почему это важно: чувство достоинства и доступная стоимость

Артемий Лебедев не ограничился одной лишь критикой, а предложил философское и практическое обоснование для изменений. По его глубокому убеждению, наличие красивых, чистых и удобных общественных туалетов — это не просто вопрос гигиены или комфорта, а фактор, который напрямую влияет на самоощущение горожан. Он считает, что такие объекты будут вызывать у россиян чувство собственного достоинства и гордости за свой город.

При этом блогер подчеркнул, что решение проблемы не требует колоссальных бюджетных вливаний, заявив, что замена и модернизация туалетов стоят недорого.

"Хотя бы для вида общественные туалеты должны быть такие, чтобы на них было приятно посмотреть", — добавил блогер.

Так он обозначил тем самым минимальный, но важный эстетический стандарт, к которому, по его мнению, следует стремиться.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
