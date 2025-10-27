Минимум за 4 года: только 27% россиян ждут улучшений. Что случилось

По данным ФОМ, лишь 27% наших сограждан верят, что "жить в стране станет лучше" в ближайшие полгода-год. Весной таких было 39% — на треть больше.
Это минимум за четыре года, если не считать пандемийных провалов.
На горизонте трёх-пяти лет оптимистов чуть больше — 40%, но и это рекордный минимум с начала СВО (весна 2022).
На удивление, первый фактор — не война, а кошелёк.
Конечно, практически всем нужен ответ на вопросы "Когда закончится СВО?", "Закончатся ли военные действия в 2025–2026-х?". Да новости об СВО на сегодня читает большинство россиян.
Но… полстраны живёт так, будто в паре тысяч километров не гремят фронты и не гибнут люди. Зато перед глазами — "чек и касса".
Дальше — второй суперфактор. Речь про военный фон.
Да, СВО для многих превратилась в важный, интересный, но фоновый шум. Общество адаптировалось к состоянию "ни войны, ни мира", но ждёт развязки:
Но выдоха всё нет. Отсутствие финала сжимает горизонт надежды: трудно верить в улучшения через полгода, если главный сюжет не завершён.
Данные ФОМ подтверждают и другие центры — от ВЦИОМ до локальных соцслужб. Общая траектория ясна: осторожность вместо радости, тревога по экономике, усталость от неопределённости, переключение на "дальний горизонт".
Там, на дистанции 3-5+ лет, вера пока держится: 66% уверены, что "будущее будет лучше настоящего". Это психологический запас прочности — тот самый механизм, который работал в 90-е, дескать "пока тяжело, но потом наладится". Наладилось — но не сразу.
Кстати, осень сама по себе — антиоптимист. Уходят отпуска, солнца меньше, работы больше, растут "коммуналка" и тревога. Темнеет рано, впереди — долгая зима.
Это не отменяет макрофакторов, но усиливает эмоциональный фон. В декабре, на волне новогоднего контраста и символики "нового начала", доля оптимистов почти наверняка подскочит.
Итог: страна не верит в скорое улучшение, но не разучилась надеяться — просто отложила срок.
Россия столкнулась с новым феноменом — усталостью от ожидания чуда, которого ей даже не обещали.
Уточнения
Фонд «Общественное мнение» — российская организация, занимающаяся проведением социологических исследований. Правовой статус — некоммерческая организация типа «общероссийский фонд». Основным заказчиком и потребителем результатов исследований Фонда является Администрация Президента РФ. Другими крупными заказчиками Фонда в разное время были Правительство РФ, ЦБ РФ, МОСТ-Банк, Газпром, ВАЗ, ОРТ, ВГТРК, НТВ, НТВ+, ЮКОС, Интеррос, Видео Интернешнл, Интерфакс, РИА «Вести» и десятки других российских государственных, коммерческих, финансовых, рекламных и информационных структур.
Всеросси́йский це́нтр изучения обще́ственного мне́ния, ВЦИО́М — старейшая российская государственная исследовательская организация, регулярно проводящая социологические и маркетинговые исследования на основе опросов общественного мнения. Одна из крупнейших российских компаний на этом рынке. Создана в 1987 году.
Археологи подняли со дна Александрии монументальный вход в маяк весом 80 тонн. Узнайте, как технологии помогают вернуть одно из Семи чудес света к жизни.