Минимум за 4 года: только 27% россиян ждут улучшений. Что случилось

3:49 Your browser does not support the audio element. Общество

По данным ФОМ, лишь 27% наших сограждан верят, что "жить в стране станет лучше" в ближайшие полгода-год. Весной таких было 39% — на треть больше.

Фото: unsplash.com by Clem Onojeghuo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Силуэты людей на фоне огней

Это минимум за четыре года, если не считать пандемийных провалов.

36% считают, что "всё останется как есть",

15% — что станет хуже.

На горизонте трёх-пяти лет оптимистов чуть больше — 40%, но и это рекордный минимум с начала СВО (весна 2022).

На удивление, первый фактор — не война, а кошелёк.

Конечно, практически всем нужен ответ на вопросы "Когда закончится СВО?", "Закончатся ли военные действия в 2025–2026-х?". Да новости об СВО на сегодня читает большинство россиян.

Но… полстраны живёт так, будто в паре тысяч километров не гремят фронты и не гибнут люди. Зато перед глазами — "чек и касса".

Официальная инфляция под 8% в магазине ощущается вдвое выше.

Осенью взлетели цены — от хлеба до бензина.

В регионах снова дефицит топлива.

У дверей и на горизонте — рост НДС, взрывной рост утильсбора и "новые налоговые параметры". Люди читают это однозначно: жить станет дороже.

Добавим ставку ЦБ 16,5%, рекордно дорогие кредиты.

Даже по официальным данным Росстата, во второй половине 2025 года доходы почти не росли.

Доля домохозяйств, живущих "от зарплаты до зарплаты", достигла максимума с 2020 года.

Дальше — второй суперфактор. Речь про военный фон.

Да, СВО для многих превратилась в важный, интересный, но фоновый шум. Общество адаптировалось к состоянию "ни войны, ни мира", но ждёт развязки:

победы, капитуляции врага, точечного ядерного удара, "чтобы всё закончить", перемирия или заморозки с гарантиями и на наших условиях (а такое бывает?).

Но выдоха всё нет. Отсутствие финала сжимает горизонт надежды: трудно верить в улучшения через полгода, если главный сюжет не завершён.

Удары БПЛА по городам, создание в них территориальной обороны, ток-шоу "Как жить в таких условиях?" — всё это укрепляет тревогу.

При этом мощное, быстрое наступление на фронтах даёт надежду: "Может, всё-таки скоро?" Человек живёт на качелях.

Данные ФОМ подтверждают и другие центры — от ВЦИОМ до локальных соцслужб. Общая траектория ясна: осторожность вместо радости, тревога по экономике, усталость от неопределённости, переключение на "дальний горизонт".

Там, на дистанции 3-5+ лет, вера пока держится: 66% уверены, что "будущее будет лучше настоящего". Это психологический запас прочности — тот самый механизм, который работал в 90-е, дескать "пока тяжело, но потом наладится". Наладилось — но не сразу.

Кстати, осень сама по себе — антиоптимист. Уходят отпуска, солнца меньше, работы больше, растут "коммуналка" и тревога. Темнеет рано, впереди — долгая зима.

Это не отменяет макрофакторов, но усиливает эмоциональный фон. В декабре, на волне новогоднего контраста и символики "нового начала", доля оптимистов почти наверняка подскочит.

Итог: страна не верит в скорое улучшение, но не разучилась надеяться — просто отложила срок.

Россия столкнулась с новым феноменом — усталостью от ожидания чуда, которого ей даже не обещали.

Уточнения

Фонд «Общественное мнение» — российская организация, занимающаяся проведением социологических исследований. Правовой статус — некоммерческая организация типа «общероссийский фонд». Основным заказчиком и потребителем результатов исследований Фонда является Администрация Президента РФ. Другими крупными заказчиками Фонда в разное время были Правительство РФ, ЦБ РФ, МОСТ-Банк, Газпром, ВАЗ, ОРТ, ВГТРК, НТВ, НТВ+, ЮКОС, Интеррос, Видео Интернешнл, Интерфакс, РИА «Вести» и десятки других российских государственных, коммерческих, финансовых, рекламных и информационных структур.





Всеросси́йский це́нтр изучения обще́ственного мне́ния, ВЦИО́М — старейшая российская государственная исследовательская организация, регулярно проводящая социологические и маркетинговые исследования на основе опросов общественного мнения. Одна из крупнейших российских компаний на этом рынке. Создана в 1987 году.

