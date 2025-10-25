Вдыхаете яд каждый день: популярные благовония оказались смертельно опасны

Обычные средства для освежения интерьера, такие как поджигаемые палочки или конусы, могут стать источником серьезных рисков для самочувствия.
По данным Роскачества, опирающимся на анализ французской ассоциации потребителей "60 Millions de Consommateurs", эти изделия при горении выбрасывают в атмосферу комнаты вредные вещества, включая формальдегид, бензол и толуол.
Их уровень часто зашкаливает за допустимые нормы чистоты воздуха в жилых зонах.
Кроме химических токсинов, такие продукты генерируют огромное количество мелких твердых частиц. Эти микроэлементы легко проникают в дыхательные пути, а оттуда — в кровеносную систему, вызывая воспаления и долгосрочные проблемы. Исследователи подчеркивают, что именно процесс горения делает их особенно коварными.
В то же время не все освежители одинаково опасны. Наиболее безвредным вариантом признаны диффузоры с деревянными стержнями, пропитанными эссенциями, — их советуют как альтернативу. Роскачество призывает полностью отказаться от зажигаемых благовоний, подходить с умом к эфирным маслам и всегда изучать этикетку перед покупкой.
Чтобы минимизировать угрозы, эксперты советуют чаще открывать окна для сквозняка и выбирать продукты с понятным составом. Такие простые привычки помогут избежать ненужных рисков в повседневной рутине.
