Вдыхаете яд каждый день: популярные благовония оказались смертельно опасны

Обычные средства для освежения интерьера, такие как поджигаемые палочки или конусы, могут стать источником серьезных рисков для самочувствия.

Фото: commons.wikimedia.org by Monrroy-sco, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ароматический диффузор Ote'a от EVIRY

По данным Роскачества, опирающимся на анализ французской ассоциации потребителей "60 Millions de Consommateurs", эти изделия при горении выбрасывают в атмосферу комнаты вредные вещества, включая формальдегид, бензол и толуол.

Их уровень часто зашкаливает за допустимые нормы чистоты воздуха в жилых зонах.

Кроме химических токсинов, такие продукты генерируют огромное количество мелких твердых частиц. Эти микроэлементы легко проникают в дыхательные пути, а оттуда — в кровеносную систему, вызывая воспаления и долгосрочные проблемы. Исследователи подчеркивают, что именно процесс горения делает их особенно коварными.

В то же время не все освежители одинаково опасны. Наиболее безвредным вариантом признаны диффузоры с деревянными стержнями, пропитанными эссенциями, — их советуют как альтернативу. Роскачество призывает полностью отказаться от зажигаемых благовоний, подходить с умом к эфирным маслам и всегда изучать этикетку перед покупкой.

Чтобы минимизировать угрозы, эксперты советуют чаще открывать окна для сквозняка и выбирать продукты с понятным составом. Такие простые привычки помогут избежать ненужных рисков в повседневной рутине.