Пропавший охотник найден живым: два дня в лесу под Первоуральском — что произошло

История с исчезновением 64-летнего охотника под Первоуральском завершилась благополучно. После двух суток поисков мужчину удалось обнаружить живым. Сейчас он находится под наблюдением врачей.
Алексей Григорьев отправился в лес в четверг с двумя гончими собаками, но домой так и не вернулся. Его телефон не отвечал, и жена сообщила о пропаже в полицию. На поиски были направлены более 50 человек — сотрудники МВД и волонтеры. В операции участвовали квадроциклы, беспилотники и громкоговорители, с помощью которых спасатели пытались привлечь внимание охотника.
"Алексей Григорьев обнаружен живым. Сейчас его везут для медицинского осмотра в ближайшую больницу поселка Кузино. Когда его нашли, он попросил попить. Чувствует себя удовлетворительно. Говорит, что заблудился", — сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
По словам представителя ведомства, охотник выглядел уставшим, но был в сознании и смог самостоятельно разговаривать со спасателями. Его доставили в больницу для обследования и восстановления после переохлаждения и усталости.
Своих гончих — Айку и Шельму — Григорьев не смог найти. Мужчина предположил, что животные могли уйти далеко, пока он блуждал по лесу. Теперь охотник планирует продолжить поиски питомцев самостоятельно.
После обнаружения мужчины спасателям был дан отбой. По словам Валерия Горелых, их слаженные действия и помощь добровольцев помогли избежать трагического исхода.
