Пропавший охотник найден живым: два дня в лесу под Первоуральском — что произошло

Общество

История с исчезновением 64-летнего охотника под Первоуральском завершилась благополучно. После двух суток поисков мужчину удалось обнаружить живым. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

тайга природа зима
Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
тайга природа зима

Как проходили поиски

Алексей Григорьев отправился в лес в четверг с двумя гончими собаками, но домой так и не вернулся. Его телефон не отвечал, и жена сообщила о пропаже в полицию. На поиски были направлены более 50 человек — сотрудники МВД и волонтеры. В операции участвовали квадроциклы, беспилотники и громкоговорители, с помощью которых спасатели пытались привлечь внимание охотника.

Найден и доставлен в больницу

"Алексей Григорьев обнаружен живым. Сейчас его везут для медицинского осмотра в ближайшую больницу поселка Кузино. Когда его нашли, он попросил попить. Чувствует себя удовлетворительно. Говорит, что заблудился", — сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По словам представителя ведомства, охотник выглядел уставшим, но был в сознании и смог самостоятельно разговаривать со спасателями. Его доставили в больницу для обследования и восстановления после переохлаждения и усталости.

Судьба собак остаётся неизвестной

Своих гончих — Айку и Шельму — Григорьев не смог найти. Мужчина предположил, что животные могли уйти далеко, пока он блуждал по лесу. Теперь охотник планирует продолжить поиски питомцев самостоятельно.

Волонтёры и полиция завершили поисковую операцию

После обнаружения мужчины спасателям был дан отбой. По словам Валерия Горелых, их слаженные действия и помощь добровольцев помогли избежать трагического исхода.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
