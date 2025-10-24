Диплом или навыки: кого на самом деле выбирают работодатели

Диплом о высшем образовании обязателен только в отдельных профессиях, тогда как работодатели в большинстве случаев оценивают навыки и личные качества кандидата. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал HR-эксперт, руководитель Международного кадрового агентства AMAЛКО Гарри Мурадян.

Фото: личный архив Гарри Мурадяна Гарри Мурадян

Он отметил, что обязательное требование наличия высшего образования сохраняется только для профессий, где без специализированных знаний невозможно выполнять обязанности.

"Есть специальности, где без высшего образования никуда, например, врач, юрист, руководитель, полицейский. А во всех остальных случаях это не принципиально. Если человек умеет работать — его возьмут. Сейчас работодателю важнее, чтобы у сотрудника были руки, голова и желание делать дело", — подчеркнул Мурадян.

По его словам, современный рынок труда дает возможность каждому проявить себя на практике. Работодатели все чаще предлагают испытательный срок, чтобы проверить компетенции кандидата и снизить риски обеих сторон.

Эксперт также рассказал, как правильно заполнить раздел "О себе" в резюме, чтобы повысить шансы на приглашение на собеседование. Он подчеркнул, что этот блок должен не дублировать опыт, а продавать компетенции кандидата и показывать его ценность для компании.

"Начинать стоит с основных фактов — кто вы, где учились, сколько лет работаете и в чем ваша сильная сторона. Потом можно добавить пару хобби, чтобы показать, что вы живой человек, а не просто набор навыков. Далее важно подробно описать опыт: чем занималась компания, за что вы отвечали, какие результаты достигли и по какой причине ушли. Это помогает работодателю быстро понять, с кем он имеет дело", — заключил Мурадян.