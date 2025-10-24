В Госдуме раскрыли условия получения выплат для студенческих семей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:41
Общество

Программа финансовой поддержки студенческих семей может стать постоянной частью госполитики стимулирования рождаемости. Об этом Pravda.Ru рассказала депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

здание госдумы рф
Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
здание госдумы рф

Ранее вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова сообщила, что в 2026 году правительство планирует ввести единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей для студенческих семей при рождении ребенка в 41 регионе с наблюдаемым низким уровнем рождаемости.

Бессараб отметила, что подобные меры уже были опробованы в этом году в регионах страны, где показатель рождаемости остается ниже общероссийского. Она напомнила, что на эти территории будет выделено около 12 миллиардов рублей ежегодно до 2030 года — средства идут на компенсацию аренды жилья, поддержку студенческих семей и выплату пособий при рождении третьего и последующих детей.

"Мы видим, что программы, направленные на поддержку студенческих семей, уже показывают положительные результаты. Они не противоречат целям и задачам национальных проектов, а напротив, помогают молодым людям создать семью и воспитывать детей, не прерывая обучение. Кроме того, меры поддержки реализуются параллельно со строительством кампусов и семейных общежитий", — сказала Бессараб.

Она пояснила, что программа будет реализована при совместном участии федерального и региональных бюджетов: федеральный центр выделяет основную часть средств, а регионы дополняют финансирование своими ресурсами. Это позволит субъектам федерации самостоятельно выбирать наиболее востребованные направления поддержки — например, компенсацию аренды жилья или расширение ипотечных программ для молодых семей.

По словам депутата, право на выплату получат студенческие семьи, в которых супруги учатся очно и не достигли 25 лет. Не требуется, чтобы оба обучались в одном учебном заведении, главное — подтвержденный статус студентов и официально зарегистрированный брак.

"Программа начала действовать недавно, и оценивать ее влияние на рождаемость преждевременно. Итоги можно будет подвести не раньше середины 2026 года, когда появятся первые объективные данные. Важно понять, какие формы поддержки окажутся наиболее востребованными и эффективными для разных регионов", — заключила Бессараб.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
В Госдуме раскрыли условия получения выплат для студенческих семей
