В Госдуме раскрыли условия получения выплат для студенческих семей

Программа финансовой поддержки студенческих семей может стать постоянной частью госполитики стимулирования рождаемости. Об этом Pravda.Ru рассказала депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Ранее вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова сообщила, что в 2026 году правительство планирует ввести единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей для студенческих семей при рождении ребенка в 41 регионе с наблюдаемым низким уровнем рождаемости.
Бессараб отметила, что подобные меры уже были опробованы в этом году в регионах страны, где показатель рождаемости остается ниже общероссийского. Она напомнила, что на эти территории будет выделено около 12 миллиардов рублей ежегодно до 2030 года — средства идут на компенсацию аренды жилья, поддержку студенческих семей и выплату пособий при рождении третьего и последующих детей.
"Мы видим, что программы, направленные на поддержку студенческих семей, уже показывают положительные результаты. Они не противоречат целям и задачам национальных проектов, а напротив, помогают молодым людям создать семью и воспитывать детей, не прерывая обучение. Кроме того, меры поддержки реализуются параллельно со строительством кампусов и семейных общежитий", — сказала Бессараб.
Она пояснила, что программа будет реализована при совместном участии федерального и региональных бюджетов: федеральный центр выделяет основную часть средств, а регионы дополняют финансирование своими ресурсами. Это позволит субъектам федерации самостоятельно выбирать наиболее востребованные направления поддержки — например, компенсацию аренды жилья или расширение ипотечных программ для молодых семей.
По словам депутата, право на выплату получат студенческие семьи, в которых супруги учатся очно и не достигли 25 лет. Не требуется, чтобы оба обучались в одном учебном заведении, главное — подтвержденный статус студентов и официально зарегистрированный брак.
"Программа начала действовать недавно, и оценивать ее влияние на рождаемость преждевременно. Итоги можно будет подвести не раньше середины 2026 года, когда появятся первые объективные данные. Важно понять, какие формы поддержки окажутся наиболее востребованными и эффективными для разных регионов", — заключила Бессараб.
Учёные зафиксировали сдвиг масс на глубине 3 тыс. км, изменивший гравитацию Земли. Узнайте, как мантия планеты может влиять на магнитное поле.