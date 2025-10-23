Автомобильная афера: семья из Коркино потеряла 7 миллионов, поверив сладкоречивым мошенникам

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Общество

В Челябинской области семейная пара из города Коркино стала жертвой крупного интернет-мошенничества при попытке купить автомобиль.

Передача ключей от автомобиля
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Передача ключей от автомобиля

Как сообщили в региональном управлении МВД России, супруги потеряли 7 миллионов рублей, поверив аферистам, которые выдавали себя за продавцов иномарки.

Как развивалась схема обмана

Пара решила приобрести автомобиль, которого не оказалось в продаже в их регионе. На одном из интернет-сайтов они нашли подходящее объявление и связались с "продавцом" через мессенджер. Общение выглядело убедительно: злоумышленники предоставили документы, заключили договор купли-продажи и даже отправили фото машины, якобы уже загруженной на автовоз.

Поначалу всё выглядело легально — аферисты потребовали оплатить стоимость автомобиля и "таможенные услуги". Получив деньги, они придумали новые сборы: утилизационный, транзитный и даже налог на добавленную стоимость. Мошенники уверяли, что часть средств будет возвращена после оформления сделки.

Когда супруги сообщили, что у них не хватает денег, "продавец" предложил взять недостающую сумму в долг, уверяя, что банковские переводы якобы блокируются техническими причинами.

"После этого аферисты перестали выходить на связь, а все попытки вернуть деньги оказались безрезультатными", — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Потери и расследование

Когда стало очевидно, что их обманули, супруги обратились в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере. Следователи устанавливают личности подозреваемых и проверяют возможные связи преступников с аналогичными схемами в других регионах.

Как не попасться мошенникам

Подобные случаи в последнее время участились. Полиция напоминает:

  • не переводите деньги неизвестным лицам, особенно за товары, которые вы не видели лично;

  • проверяйте продавцов — требуйте оригиналы документов и проверяйте VIN-номер автомобиля через официальные базы;

  • насторожитесь, если продавец предлагает срочно оплатить "дополнительные сборы" или обещает возврат части суммы;

  • сделки по предоплате следует проводить только через надёжные сервисы с гарантией возврата средств.

Правоохранители отмечают, что мошенники всё чаще используют профессионально оформленные сайты и поддельные документы, поэтому даже внимательный покупатель может попасть в ловушку.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
