Гран-при конкурса За нравственный подвиг учителя достался донскому педагогу

2:18 Your browser does not support the audio element. Общество

Когда педагог становится проводником в мир духовных ценностей — это уже подвиг. На Дону подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса "За нравственный подвиг учителя", и гран-при достался Ирине Пленерт, преподавателю гимназии №20 имени С. С. Станчева из поселка Каменоломни Октябрьского района.

Фото: Пресс-служба Администрации Ростовской области Ирина Пленерт, преподаватель гимназии №20 имени С. С. Станчева

Путь к победе

Учитель основ духовно-нравственной культуры народов России, а также географии и технологии, Ирина Альбертовна Пленерт получила премию в размере 50 тысяч рублей. Решение об этом принял губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Учителя делают нас такими, какие мы есть. И не просто дают знания, а открывают главные жизненные истины. Их мудрость, терпение и душевная щедрость помогают раскрыться самым разным талантам, закладывают нравственный фундамент, на котором человек строит свое будущее", — подчеркнул особую роль педагогов Юрий Слюсарь.

Конкурс, который объединяет поколения

Региональный этап конкурса собрал более 200 работ от учителей школ, педагогов детсадов, преподавателей техникумов, лицеев, казачьих кадетских корпусов и учреждений дополнительного образования.

Помимо гран-при, жюри выделило еще пять победителей и вручило поощрительные призы шести педагогам, отметив их вклад в духовно-нравственное воспитание молодежи.

Церемония награждения

Торжественное вручение наград состоится в ноябре в Ростове-на-Дону, в рамках XXX Димитриевских образовательных чтений — традиционного форума, объединяющего педагогов, духовенство и представителей общественности.

О конкурсе

Всероссийский проект "За нравственный подвиг учителя" проводится уже в 20-й раз. Его главная миссия — поддержка педагогов, создающих инновационные методики воспитания и обучения, а также укрепление связи между светским и церковным образованием.

Организаторы отмечают, что такие инициативы помогают формировать у подрастающего поколения высокие моральные ориентиры, сохраняя традиции российского образования.