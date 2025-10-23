Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты зрелой красоты: Деми Мур объяснила, что лишает женщин привлекательности
Любите суши? Этот секрет заставит вас пересмотреть свои привычки — поджелудочная в опасности
Свидетельство небесного возмездия: археологи нашли возможные руины легендарных Содома и Гоморры
Секрет дорогого уюта — не в цвете: вот что на самом деле делает интерьер объёмным
Красота без выражения: как вывести лишний ботокс, вернуть естественность и восстановить лицо
От Бэтмена до драмы: как Клуни и Сэндлер открыли друг в друге неожиданные грани таланта
Жизнь там, где её не должно быть: учёные заглянули в бездну и нашли целые экосистемы
Мозг не восстанавливается, сердце работает на износ: эта ночная привычка тихо подрывает здоровье
Розы под санкциями: Европа воюет с ароматом, а Россия превращает запрет в выгоду

Гран-при конкурса За нравственный подвиг учителя достался донскому педагогу

2:18
Общество

Когда педагог становится проводником в мир духовных ценностей — это уже подвиг. На Дону подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса "За нравственный подвиг учителя", и гран-при достался Ирине Пленерт, преподавателю гимназии №20 имени С. С. Станчева из поселка Каменоломни Октябрьского района.

Ирина Пленерт, преподаватель гимназии №20 имени С. С. Станчева
Фото: Пресс-служба Администрации Ростовской области
Ирина Пленерт, преподаватель гимназии №20 имени С. С. Станчева

Путь к победе

Учитель основ духовно-нравственной культуры народов России, а также географии и технологии, Ирина Альбертовна Пленерт получила премию в размере 50 тысяч рублей. Решение об этом принял губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Учителя делают нас такими, какие мы есть. И не просто дают знания, а открывают главные жизненные истины. Их мудрость, терпение и душевная щедрость помогают раскрыться самым разным талантам, закладывают нравственный фундамент, на котором человек строит свое будущее", — подчеркнул особую роль педагогов Юрий Слюсарь.

Конкурс, который объединяет поколения

Региональный этап конкурса собрал более 200 работ от учителей школ, педагогов детсадов, преподавателей техникумов, лицеев, казачьих кадетских корпусов и учреждений дополнительного образования.

Помимо гран-при, жюри выделило еще пять победителей и вручило поощрительные призы шести педагогам, отметив их вклад в духовно-нравственное воспитание молодежи.

Церемония награждения

Торжественное вручение наград состоится в ноябре в Ростове-на-Дону, в рамках XXX Димитриевских образовательных чтений — традиционного форума, объединяющего педагогов, духовенство и представителей общественности.

О конкурсе

Всероссийский проект "За нравственный подвиг учителя" проводится уже в 20-й раз. Его главная миссия — поддержка педагогов, создающих инновационные методики воспитания и обучения, а также укрепление связи между светским и церковным образованием.

Организаторы отмечают, что такие инициативы помогают формировать у подрастающего поколения высокие моральные ориентиры, сохраняя традиции российского образования.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Секатор решает судьбу урожая: какие деревья нужно стричь осенью, а какие — пощадить
Садоводство, цветоводство
Секатор решает судьбу урожая: какие деревья нужно стричь осенью, а какие — пощадить
Покупатели сходят с ума по этим кроссоверам: они пережили моду, кризис и даже санкции
Авто
Покупатели сходят с ума по этим кроссоверам: они пережили моду, кризис и даже санкции
8 собак, которых вы не встретите в России: редкие, древние и почти мифические породы
Домашние животные
8 собак, которых вы не встретите в России: редкие, древние и почти мифические породы
Популярное
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное

Под толщей земной мантии скрыт гигантский резервуар влаги, объёмом больше всех океанов. Что скрывает планета и как это открытие меняет понимание её природы?

Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Рождённые под одним числом — связаны одной душой: какую собаку притягивает ваш день рождения
Тёмная материя и сахар: в ходе научного эксперимента обычный кристалл обнаружил след из другой вселенной Игорь Буккер Учения ядерной триады стали ответом на неуступчивость США по Украине. Трамп ответил неубедительно Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
Крик хозяина запускает у кошки необратимый процесс: почему доверие уже не вернуть
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Путин пошёл ва-банк: Россия меняет границы по-своему
Путин пошёл ва-банк: Россия меняет границы по-своему
Последние материалы
Красота без выражения: как вывести лишний ботокс, вернуть естественность и восстановить лицо
От Бэтмена до драмы: как Клуни и Сэндлер открыли друг в друге неожиданные грани таланта
Тёмная материя и сахар: в ходе научного эксперимента обычный кристалл обнаружил след из другой вселенной
Гран-при конкурса За нравственный подвиг учителя достался донскому педагогу
Жизнь там, где её не должно быть: учёные заглянули в бездну и нашли целые экосистемы
Мозг не восстанавливается, сердце работает на износ: эта ночная привычка тихо подрывает здоровье
Розы под санкциями: Европа воюет с ароматом, а Россия превращает запрет в выгоду
Печенье с предсказаниями превратилось в хоррор — как сделать десерт по мотивам Кинга
Деньги любят тишину? Новый взгляд на безопасную передачу наличных
Украина усилит удары вглубь России: каким будет ответ ВС РФ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.