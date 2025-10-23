В Госдуме усомнились в возможности расширить ежемесячные пособия для семей с детьми

Менять систему назначения пособий на детей после первого чтения бюджета нельзя из-за дефицита средств и ограничений финансового планирования. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ здание госдумы рф

Ранее "Известия" со ссылкой на депутатов от "Справедливой России – За правду" сообщили, что 23 октября в Госдуму внесут законопроект о предоставлении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка семьям, чей среднедушевой доход не превышает полутора прожиточных минимумов.

Бессараб пояснила, что любые изменения в системе социальных выплат требуют финансового обоснования и должны обсуждаться до утверждения бюджета. Сейчас, по ее словам, единое пособие уже получают около 10 миллионов семей с детьми, и оно рассчитывается исходя из прожиточного минимума ребенка в каждом регионе. В 2026 году этот показатель составит 18 371 рубль.

"Сегодня единое пособие получают 10 миллионов семей. Его размер варьируется от 50 до 100% прожиточного минимума на ребенка, который с 1 января 2026 года составит 18 371 рубль. Менять правила расчета сейчас невозможно, потому что федеральный бюджет уже принят в первом чтении", — отметила Бессараб.

Депутат добавила, что перерасчет выплат произойдет автоматически в зависимости от сроков окончания пособия и регионального уровня прожиточного минимума. Она подчеркнула, что на 2026 год уже предусмотрено 1,8 триллиона рублей на единое пособие по рождению и воспитанию ребенка, и любое расширение числа получателей может привести к росту дефицита бюджета, который будет невозможно покрыть.