Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секунды до объявления: США приготовили России смертельную ловушку
Социальный взрыв неизбежен: население Украины устало от бессмысленной борьбы
Четыре года за смерть: главврач ответит за бракованные ИВЛ в пандемию
Граница дозволенного: в России намекнули Британии, что будет, если на Украине будут ее войска
Санкции грядут: Евросоюз нанёс очередной удар по России
Этикетка лжёт: украинские продукты в Польше оказались отравой
Лаванда, кофе и немного магии: лайфхак, после которого хочется открывать шкаф снова и снова
Секретный рейд Пентагона: уничтожение наркосудна в Тихом океане
Хочешь, чтобы орхидея жила годами? Забудьте про грунт — правильную смесь легко сделать самому дома

Главное поздравление: Михалков признался, что его поздравил Путин

Общество

Знаменитый режиссёр Никита Михалков во вторник отметил восьмидесятилетие в стенах своего театра "Мастерская '12'", где собрались близкие, соратники и коллеги по цеху.

Никита Михалков
Фото: en.kremlin.ru by The Kremlin, Moscow, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Никита Михалков

В этот особенный вечер его посетил сам глава государства Владимир Путин, лично выразивший слова поддержки и уважения.

В своём Telegram-канале "Бесогон" Михалков поделился эмоциями от праздника, подчеркнув, насколько значимым стало присутствие президента. Он отметил, что такой визит добавил торжеству особого тепла и значимости.

В тот же день стало известно о присуждении Михалкову высшей государственной награды — Ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Это звание ранее носил его отец, поэт Сергей Михалков. Режиссёр с гордостью вспомнил слова родителя, произнесённые при вручении той же чести: он всегда служил, служит и будет служить Родине. Эти мысли Михалков повторил и для себя, подтвердив преданность делу.

Никита Михалков — выдающийся деятель советского и российского кинематографа, лауреат "Оскара" и "Золотого льва" Венеции, а также множества национальных премий вроде "Золотого орла" и "Кинотавра". Он возглавляет театр "Мастерская '12'", инициировал создание Евразийской академии кино и ежегодной награды "Бриллиантовая бабочка".

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Секатор решает судьбу урожая: какие деревья нужно стричь осенью, а какие — пощадить
Садоводство, цветоводство
Секатор решает судьбу урожая: какие деревья нужно стричь осенью, а какие — пощадить
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Наука и техника
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Популярное
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции

Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.

Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Убийство Кеннеди: новые детали из российских секретных архивов раскрывают правду Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин Шедевр на малой сцене: как Театр на Перовской переосмыслил Чехова Анжела Якубовская
8 собак, которых вы не встретите в России: редкие, древние и почти мифические породы
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Последние материалы
Хочешь, чтобы орхидея жила годами? Забудьте про грунт — правильную смесь легко сделать самому дома
Будапештский сюрприз: Россия и США готовят встречу президентов на венгерской земле
Экстремизм и наркотики: силовики раскрыли подпольную империю криминальных авторитетов
Европа поставила Сербии условие: подчинись или исчезни с карты мира
НДС взлетает до небес: с 2026 года россияне заплатят на 2% больше за всё
Скандал в коньячном мире: Пашинян ставит крест на известном напитке
Путин предупреждал Финляндию: секретный разговор перед вступлением в НАТО
2 тысячи юношей в неделю: Германия открыла двери Украине — и не справляется
Больше технологий — меньше цена: китайцы нашли идеальный баланс
Компенсация, которая убьёт: как хрупкое равновесие океана может обернуться катастрофой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.