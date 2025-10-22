Главное поздравление: Михалков признался, что его поздравил Путин

Знаменитый режиссёр Никита Михалков во вторник отметил восьмидесятилетие в стенах своего театра "Мастерская '12'", где собрались близкие, соратники и коллеги по цеху.
В этот особенный вечер его посетил сам глава государства Владимир Путин, лично выразивший слова поддержки и уважения.
В своём Telegram-канале "Бесогон" Михалков поделился эмоциями от праздника, подчеркнув, насколько значимым стало присутствие президента. Он отметил, что такой визит добавил торжеству особого тепла и значимости.
В тот же день стало известно о присуждении Михалкову высшей государственной награды — Ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Это звание ранее носил его отец, поэт Сергей Михалков. Режиссёр с гордостью вспомнил слова родителя, произнесённые при вручении той же чести: он всегда служил, служит и будет служить Родине. Эти мысли Михалков повторил и для себя, подтвердив преданность делу.
Никита Михалков — выдающийся деятель советского и российского кинематографа, лауреат "Оскара" и "Золотого льва" Венеции, а также множества национальных премий вроде "Золотого орла" и "Кинотавра". Он возглавляет театр "Мастерская '12'", инициировал создание Евразийской академии кино и ежегодной награды "Бриллиантовая бабочка".
