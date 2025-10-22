НДС взлетает до небес: с 2026 года россияне заплатят на 2% больше за всё

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:14
Общество

Парламентарии в первом рассмотрении одобрили инициативу правительства, которая с 2026 года поднимет базовую ставку налога на добавленную стоимость до двадцати двух процентов.

здание госдумы рф
Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
здание госдумы рф

При этом льготный тариф в десять процентов останется неизменным для продуктов первой необходимости, чтобы не ударить по повседневным расходам граждан.

Предложение входит в пакет мер по корректировке финансовой стратегии, включая налоговые и таможенные аспекты, а также выполнение указаний высшего руководства. Оно призвано укрепить казну без ущерба для ключевых секторов.

С 1 января 2026 года стандартный тариф вырастет на два пункта, но базовые товары — от еды и медикаментов до детских изделий, печатной продукции и сельхозживотных — сохранят сниженную нагрузку. Этот косвенный сбор, который предприятия начисляют на маржу при производстве и реализации, формирует солидный приток в центральный бюджет. По расчётам, нововведение принесёт дополнительные четыре с половиной триллиона рублей за 2026-2028 годы.

Для малого бизнеса на упрощёнке порог выручки, после которого возникает обязанность по НДС, опустится с шестидесяти миллионов до десяти. Это поможет пресечь дробление фирм, добавив ежегодно двести миллиардов в доходы. Аналогичное снижение лимита для патентной схемы даст семь с половиной миллиарда за три года.

Кроме того, вводится нулевой тариф для горнодобытчиков при отгрузке сырья с драгметаллами аффинажным предприятиям. В то же время исчезнет освобождение от сбора за обслуживание пластиковых карт, обмен данными в платёжных системах и реализацию отечественного софта.

Министр финансов Антон Силуанов на заседании в среду выразил готовность доработать отдельные пункты к следующему этапу обсуждения. Бюджетный комитет парламента рекомендовал смягчить переход для упрощёнщиков и патентников, поэтапно вводя новшества, а также сохранить патент для розничной торговли в отдалённых сёлах.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
