Больше не надо платить: новые налоговые правила для всех россиян с детьми

1:34 Your browser does not support the audio element. Общество

Нижняя палата парламента дала зеленый свет на начальном этапе инициативе, которая вводит целенаправленные бонусы для родителей и военнослужащих в зоне особого статуса.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов (Yevgeny Polovodov), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Солдат

Среди нововведений — снижения по сборам с участков и домов, а также упрощения при обмене квартир ради более комфортного быта. Это шаг, который может существенно облегчить финансовую нагрузку для тысяч семей.

Предложение поступило от федерального кабинета в составе общенационального финансового блока. Оно реализует ключевые установки по расходам, сборам и пошлинам, а также воплощает рекомендации высшего руководства. Фокус — на персонализированной поддержке для домочадцев с малышами и тех, кто на передовой, вместе с их близкими.

В частности, для защитников и их родственников предусмотрены скидки на транспорт и землю. Родителям троих и более детей дадут вычеты по имущественным и земельным платежам. А при подсчете базовых послаблений на чад теперь учтут весь годовой заработок по основной шкале, без фрагментации.

Еще одно расширение касается преимуществ при реализации недвижимости для переезда: их распространят на семьи с детьми любого возраста, если те признаны несовершеннолетними по здоровью. Для пар с двумя и более наследниками бонус сработает даже при рождении малыша после сделки, но до весны следующего периода, как уточняли ранее в финансовом блоке правительства.