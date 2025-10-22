Министр здравоохранения раскрыл секрет долголетия: всё дело не в годах, а в здоровье

На фоне растущего интереса к качеству лет, глава Минздрава Михаил Мурашко призвал коллег радикально обновить стратегии в области геронтологии.
Выступая на ключевом форуме по народному благополучию, он подчеркнул необходимость отойти от устаревших представлений о возрастных изменениях как о неизбежном феномене. Вместо этого акцент стоит сместить на продление активного периода, торможение патологий и минимизацию их влияния.
Ранее медицина фокусировалась на терапии долгосрочных недугов и искусственном удлинении срока существования, но сейчас приоритеты эволюционируют. По словам министра, главное — обеспечить годы, полные энергии и без боли, где профилактика выходит на передний план. Это позволит людям наслаждаться жизнью дольше, не жертвуя комфортом.
Особо Мурашко выделил роль современных гаджетов в сборе информации о самочувствии. Если раньше сведения о больном ограничивались кабинетами клиник или больничными койками, то теперь поток данных льется непрерывно. Фитнес-браслеты и подобные устройства фиксируют пульс, активность и другие показатели за пределами медицинских учреждений, становясь бесценным инструментом для специалистов.
Такая информация, по мнению главы ведомства, — это свежий инструмент диагностики, сравнимый с классическими приборами вроде стетоскопа или рентгена. Игнорировать ее в эпоху цифровизации недопустимо, ведь она открывает путь к персонализированному уходу и раннему вмешательству.
