Министр здравоохранения раскрыл секрет долголетия: всё дело не в годах, а в здоровье

1:39 Your browser does not support the audio element. Общество

На фоне растущего интереса к качеству лет, глава Минздрава Михаил Мурашко призвал коллег радикально обновить стратегии в области геронтологии.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Лечение артроза колена без операций

Выступая на ключевом форуме по народному благополучию, он подчеркнул необходимость отойти от устаревших представлений о возрастных изменениях как о неизбежном феномене. Вместо этого акцент стоит сместить на продление активного периода, торможение патологий и минимизацию их влияния.

Ранее медицина фокусировалась на терапии долгосрочных недугов и искусственном удлинении срока существования, но сейчас приоритеты эволюционируют. По словам министра, главное — обеспечить годы, полные энергии и без боли, где профилактика выходит на передний план. Это позволит людям наслаждаться жизнью дольше, не жертвуя комфортом.

Особо Мурашко выделил роль современных гаджетов в сборе информации о самочувствии. Если раньше сведения о больном ограничивались кабинетами клиник или больничными койками, то теперь поток данных льется непрерывно. Фитнес-браслеты и подобные устройства фиксируют пульс, активность и другие показатели за пределами медицинских учреждений, становясь бесценным инструментом для специалистов.

Такая информация, по мнению главы ведомства, — это свежий инструмент диагностики, сравнимый с классическими приборами вроде стетоскопа или рентгена. Игнорировать ее в эпоху цифровизации недопустимо, ведь она открывает путь к персонализированному уходу и раннему вмешательству.