13 детей из Запорожья нашли новый дом: Самарская область показывает пример человечности

В Самарской области растет волна добрых дел: местные приемные семьи открыли двери для 13 ребят из Запорожской области.

Фото: gov.ru by Совет Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко

Об этом рассказал глава региона Вячеслав Федорищев во время беседы с Валентиной Матвиенко, спикером верхней палаты парламента. Он подчеркнул, что такие шаги — часть широкой программы по укреплению семейных ценностей, где уполномоченный по делам несовершеннолетних играет ключевую роль.

Особо трогательный момент — несколько детей из Украины сразу оказались в одном большом доме, где их ждали тепло и забота. Федорищев добавил, что власти не забывают о молодых мамах: для студенток в положении ввели солидную помощь в 200 тысяч рублей, чтобы облегчить первые шаги в родительстве.

В целом, динамика радует: число семей с тремя и более отпрысками в губернии набирает обороты. А параллельно развиваются инициативы для тех, кто на передовой. Губернатор упомянул центр "Сердце воина", где вернувшиеся с задания получают не только медицинскую, но и эмоциональную поддержку, а заодно — помощь их домочадцам.

Еще одна акция, "За любовь", фокусируется на женах участников боевых действий. Здесь супруги других военных берут на себя заботу о подругах по судьбе, создавая сеть взаимопомощи в непростое время.