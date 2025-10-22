Стоп, штраф! Депутаты придумали, как избавить водителей от лишних наказаний

Парламентарии из фракции "Новые люди" обратились к руководителю министерства внутренних дел с идеей радикально упростить жизнь автовладельцам в мегаполисах.
Вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков вместе с коллегами Антоном Ткачевым и Сангаджи Тарбаевым настаивают на пересмотре правил применения камер видеонаблюдения. Они предлагают полностью аннулировать взыскания за вынужденные паузы в движении, когда машина замирает в хвосте затора под запрещающим табличкой. Материал был опубликован РИА Новости.
Авторы инициативы подчеркивают, что современные системы контроля часто путают реальные нарушения с вынужденными остановками, вызванными общим трафиком.
В итоге обычные водители тратят часы на апелляции, доказывая свою невиновность в ситуациях вроде ожидания зеленого света или скопления перед светофором. По их мнению, такая практика не только несправедлива, но и перегружает административную машину.
Чтобы исправить положение, парламентарии советуют оснастить технику распознаванием контекста: если торможение спровоцировано внешними факторами, вроде очереди на стоянку или плотного потока, то инцидент не стоит считать проступком. Альтернативно, можно расширить интервал регистрации в зоне знака, чтобы мимолетные задержки не фиксировались как проблема. Внедрение таких мер, уверены инициаторы, позволит отсеивать ложные сигналы на корню, делая контроль за дорогами честнее и оперативнее.
В заключение письма они просят главу ведомства поручить специалистам проработать изменения, чтобы автовладельцы наконец вздохнули свободнее в вечных городских "пробках".
