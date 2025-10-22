Слезы, боль, героизм: стартовала главная журналистская премия года

Издание NEWS.ru объявляет о старте отбора материалов для второй ежегодной награды имени Никиты Цицаги под названием "Взгляд сквозь сердце".

Фото: unsplash.com by Matthias Blonski mbgrfk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Камера

Приглашаются авторы и команды из отечественных средств массовой информации. Итоги подведут не позднее конца 2025 года, а главный приз составит 300 тысяч рублей.

Суть журналистского ремесла — не просто фиксировать события, а заставлять их эхом отзываться в душах аудитории. Никита Цицаги обладал редким даром репортера: его репортажи и снимки всегда трогали за живое, завоевывая доверие. Чтобы сохранить его наследие и подчеркнуть гуманную грань профессии, мы учредили эту инициативу и решили проводить ее ежегодно, — поделилась Ольга Сабурова, руководитель NEWS.ru.

Конкурс ждет публикации, где крупные социальные потрясения освещаются через личные судьбы тех, кто оказался в беде по воле обстоятельств. В центре — отголоски аварий на производствах, стихийных бедствий, а также военных и политических потрясений. Материалы должны выйти в свет между 20 октября 2024-го и 20 октября 2025-го.

В составе экспертной комиссии — официальный представитель МИД Мария Захарова, глава ТАСС Андрей Кондрашов, участница Совета по правам человека Юлия Белехова, военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц, защитница прав Ева Меркачева, репортер ВГТРК Евгений Поддубный и сама Ольга Сабурова.

Подать заявку можно до 10 декабря 2025 года. Подробности размещены на сайте издания.

Награда посвящена памяти Никиты Цицаги, сотрудника NEWS. ru, который потерял жизнь 16 июня 2024 года неподалеку от Угледара, снимая сюжет о повседневности священнослужителей в зоне специальной военной операции.

В прошлом году триумфатором первой премии стал Павел Волков, штатный фотограф МИЦ "Известия". Она тоже была учреждена в честь Никиты, ушедшего из жизни в июне 2024-го от удара украинского беспилотника под Угледаром.