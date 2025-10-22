Мать-героиня XXI века: Путин назвал имя женщины года в России

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Владимир Путин, президент страны, присудил жительнице Нижегородской области Наталье Тарабариной почётное звание "Мать-героиня".

Это решение отражено в распоряжении, которое появилось на официальном ресурсе в среду. Награда вручена за значительный вклад в поддержку семейных ценностей и всестороннее развитие потомства.

Такие почести подчёркивают роль обычных граждан в сохранении традиций и укреплении общества. В Нижегородском регионе, где подобные истории вдохновляют тысячи, это событие стало настоящим ориентиром для подрастающего поколения.

Кроме того, глава государства отметил орденом "Родительская слава" несколько семей из разных уголков России. Среди них — Гусевы из Тамбовской области, Насибуллины из Татарстана и Пушкаревы из Свердловской области. Эти коллективы проявили выдающиеся качества в совместном воспитании и создании крепких связей.

Медалью того же ордена удостоены индивидуальные родители и целые дома: Олеся Домницкая из Воронежской области, Ирина Рудакова и Алексей Скопин из Рязанской области, Денис Швынд из Воронежской области. А также супруги Божковы из Ярославской области, Вотинцевы из Новгородской области, Гнидины из Ростовской области, Махровы из Рязанской области, Первушины из Тюменской области, Трофимовы из Воронежской области и Хамидуллины из Татарстана.

Такие знаки отличия не только вознаграждают усилия, но и напоминают о важности гармонии в доме, особенно в эпоху быстрых перемен. По всей стране эти примеры мотивируют родителей на новые достижения в самом сложном деле — формировании будущего.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
