Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Европарламент против Сербии: Вучич раскрыл сценарий цветной революции
12 пунктов к миру: Рютте везет Трампу сценарий окончания конфликта на Украине
Водители верят прибору, а он играет с ними: как одинаковое давление бывает разным
Бароны Молдавии: Филат раскрыл аппаратную игру администрации президента
Спина болит не от возраста, а от привычек: пять ошибок, которые делают все
Трамп под ударом: 60% американцев не могут терпеть президента
Оружие без выстрела: Украина не сможет запустить Tomahawk
От добровольца до арестанта: замгубернатора Белгорода попался на хищении
Пассажир трамвая в ярости: удар по контролеру в Москве обернулся уголовкой, а год бьет рекорды насилием

Когда другие бегут, они едут туда: Путин наградил водителей скорой помощи

1:06
Общество

Владимир Путин, глава российского государства, присвоил высокую награду двум сотрудникам Курской областной службы скорой помощи — водителям Георгию Рожкову и Виктору Чекмареву.

Аптечка
Фото: commons.wikimedia.org by Contributers2020, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Аптечка

Они удостоены медали "За храбрость" второй степени за выдающиеся качества в работе и преданность долгу, продемонстрированные в ситуациях, полных риска и напряжения.

Согласно распоряжению, размещённому на федеральном ресурсе юридических документов, эти специалисты проявили исключительную компетентность и бесстрашие, спасая жизни в условиях, где каждый миг на счету. Их усилия подчёркивают роль рядовых героев в системе здравоохранения, особенно в регионах, близких к зонам повышенной опасности.

Такая признание со стороны президента не только мотивирует коллег, но и напоминает о цене, которую платят медики за оперативность и смелость. В Курской области, где вызовы для бригад скорой часто выходят за рамки обыденного, подобные истории вдохновляют на новые подвиги.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Недвижимость
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах
Недвижимость
Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Домашние животные
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Популярное
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции

Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.

Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Убийство Кеннеди: новые детали из российских секретных архивов раскрывают правду Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин Шедевр на малой сцене: как Театр на Перовской переосмыслил Чехова Анжела Якубовская
8 собак, которых вы не встретите в России: редкие, древние и почти мифические породы
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Последние материалы
140 миллиардов евро сгорят мгновенно: Россия готовит зеркальный удар по ЕС
Секретный визит в Израиль: вот что Америка готовит для сектора Газа
Хитрость путешественников: бронируй заранее— отдыхай, как миллионер
С 1 января Россия перестанет пускать туристов на порог: новый способ всё исправить
Тройной альянс: Путин запустит механизм глобальных перемен
Герой в белом халате: Путин наградил медика за подвиг
Путин оценил по достоинству: врач из Курска получил высшую награду
Путин назвал имя героя сцены: звание заслуженного артиста нашло героя
Полили клубнику сывороткой, и ягоды стали как из рекламы: сладкие, крупные, блестящие
Осень тихо перепрошивает мозг: где искать солнечный свет, если на улице темно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.