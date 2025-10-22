Когда другие бегут, они едут туда: Путин наградил водителей скорой помощи

Владимир Путин, глава российского государства, присвоил высокую награду двум сотрудникам Курской областной службы скорой помощи — водителям Георгию Рожкову и Виктору Чекмареву.
Они удостоены медали "За храбрость" второй степени за выдающиеся качества в работе и преданность долгу, продемонстрированные в ситуациях, полных риска и напряжения.
Согласно распоряжению, размещённому на федеральном ресурсе юридических документов, эти специалисты проявили исключительную компетентность и бесстрашие, спасая жизни в условиях, где каждый миг на счету. Их усилия подчёркивают роль рядовых героев в системе здравоохранения, особенно в регионах, близких к зонам повышенной опасности.
Такая признание со стороны президента не только мотивирует коллег, но и напоминает о цене, которую платят медики за оперативность и смелость. В Курской области, где вызовы для бригад скорой часто выходят за рамки обыденного, подобные истории вдохновляют на новые подвиги.
