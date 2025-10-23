Кто стал победителем смотра-конкурса на звание Лучший казачий кадетский корпус России

4:42 Your browser does not support the audio element. Общество

В Государственном Кремлёвском Дворце состоялась торжественная церемония вручения переходящего знамени Президента России победителю смотра-конкурса на звание "Лучший казачий кадетский корпус" в 2025 году.

Фото: Правда.Ру by Антон Бекетов Кадеты "Стародубского казачьего кадетского корпуса", атаман СКВО Виталий Кузнецов, директор корпуса казачий полковник Юрий Никифоров

Победу одержал Стародубский казачий кадетский корпус имени Героя Советского Союза А. И. Тарасенко.

Казаки-кадеты становятся лауреатом конкурса уже в четвёртый раз. Военное училище было основано в 2008 году. Чтобы одержать победу юные казаки стали лучшими в сдаче ЕГЭ, сдали на отлично зачёты ГТО, а также показали отличные знания истории казачества. Стоит отметить, что более 80% выпускников продолжают обучение в военных вузах.

Выпускники в зоне специальной военной операции

Более 70 выпускников сегодня защищают Родину в зоне проведения специальной военной операции. Многие из них награждены орденами и медалями. К сожалению, есть и потери. Шесть выпускников отдали свои жизни в борьбе с укронацистами. Возглавляет кадетский корпус казачий полковник Юрий Никифоров. По его словам, одна из главных задач, которые он ставит перед собой и педагогами, — воспитать не просто будущих солдат и офицеров, а патриотов своей Родины, которые любят и знают славную историю своих предков, чтят и соблюдают казачьи традиции.

Свободного времени почти не бывает

Казаки-кадеты живут и обучаются почти круглосуточно. В субботу в час дня их отпускают по домам, но уже в пять вечера воскресенья, все должны вернуться в кадетский корпус.

Признание заслуг на государственном уровне

На торжественной церемонии вручения переходящего президентского знамени в Кремлёвском дворце с приветственным словом к участникам обратился помощник Президента РФ, председатель Совета при главе государства по делам казачества Дмитрий Миронов: "В этом году в смотре-конкурсе участвовало рекордное количество казачьих кадетских корпусов. Примечательно, что в Год защитника Отечества и в Год 80-летия Великой Победы знамя президента передаётся корпусу, носящему имя Героя Советского Союза Александра Ивановича Тарасенко".

Дмитрий Миронов подчеркнул важность духовно-нравственного воспитания молодёжи и призвал кадетов быть достойными носителями казачьего звания. Он также призвал увековечить память погибших выпускников при выполнении воинского долга в зоне СВО, оказать всевозможную помощь и поддержку их родным.

Заместитель руководителя аппарата правительства зампред Совета по делам казачества Денис Молчанов отметил, что победа в конкурсе — это "…не только признание заслуг преподавателей, офицеров-воспитателей и самих кадетов, но и стимул к дальнейшему развитию. Получив однажды знамя президента, корпус навсегда сохраняет за собой статус его обладателя — это великая честь и ответственность".

Что подарили казачьим кадетам

От имени Совета при президенте по делам казачества корпусу-победителю был вручен набор для обучения управлению дронами. Ведь именно это оружие стало "королевской птицей" в боевых действиях на передовой и в тылу врага.

Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов вручил Переходящий кубок атамана ВКО. И тоже поздравил корпус с заслуженным званием: "Кадетские корпуса формируют будущих командиров, знающих историю, культуру и традиции казачества. Звание лучшего — это большая честь и ответственность".

Диплом победителя корпусу вручил первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев. Благодарственные письма коллективу корпуса передал полномочный представитель Президента в ЦФО Игорь Щёголев. Икону Спаса Вседержителя подарил духовник Всероссийского казачьего общества иерей Тимофей Чайкин.

Новая страница в летописи казачества

Победа Стародубского казачьего кадетского корпуса имени Героя Советского Союза А. И. Тарасенко послужит хорошим примером другим казачьим кадетским корпусам лучше учиться, развивать свои военные и спортивные навыки. Согласно традиции, имена кадетов Стародубского корпуса теперь вписаны в современную историческую летопись казачества.