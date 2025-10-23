Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Атлантида или послание из прошлого? Что скрыто в центре самой загадочной структуры планеты
15 лет брака в топку: что Отар Кушанашвили сказал о разводе Самойловой и Джигана
Идиот распространил фейк: резкое заявление Брижит Бардо, которое остановило траур
Божественная жена у авто: как охрана спасла Киану Ривза от настойчивой поклонницы
Собака Буся пропала у Крымского моста и нашлась за сотни километров через месяц
Дом спит, а растения страдают: вот как одна ошибка превращает листья в пыльные тряпки
Хрустальный лес под солнцем: редкое явление Байкала, которое появляется лишь несколько дней в году
Золото XXI века под ногами: как технологии пытаются очистить самый грязный ресурс планеты
Технологии Добра от Совкомбанка предлагают НКО новый сервис для оптимизации работы с соцсетями

Кто стал победителем смотра-конкурса на звание Лучший казачий кадетский корпус России

4:42
Общество

В Государственном Кремлёвском Дворце состоялась торжественная церемония вручения переходящего знамени Президента России победителю смотра-конкурса на звание "Лучший казачий кадетский корпус" в 2025 году.

Кадеты "Стародубского казачьего кадетского корпуса", атаман СКВО Виталий Кузнецов, директор корпуса казачий полковник Юрий Никифоров
Фото: Правда.Ру by Антон Бекетов
Кадеты "Стародубского казачьего кадетского корпуса", атаман СКВО Виталий Кузнецов, директор корпуса казачий полковник Юрий Никифоров

Победу одержал Стародубский казачий кадетский корпус имени Героя Советского Союза А. И. Тарасенко.

Казаки-кадеты становятся лауреатом конкурса уже в четвёртый раз. Военное училище было основано в 2008 году. Чтобы одержать победу юные казаки стали лучшими в сдаче ЕГЭ, сдали на отлично зачёты ГТО, а также показали отличные знания истории казачества. Стоит отметить, что более 80% выпускников продолжают обучение в военных вузах.

Выпускники в зоне специальной военной операции

Более 70 выпускников сегодня защищают Родину в зоне проведения специальной военной операции. Многие из них награждены орденами и медалями. К сожалению, есть и потери. Шесть выпускников отдали свои жизни в борьбе с укронацистами. Возглавляет кадетский корпус казачий полковник Юрий Никифоров. По его словам, одна из главных задач, которые он ставит перед собой и педагогами, — воспитать не просто будущих солдат и офицеров, а патриотов своей Родины, которые любят и знают славную историю своих предков, чтят и соблюдают казачьи традиции.

Свободного времени почти не бывает

Казаки-кадеты живут и обучаются почти круглосуточно. В субботу в час дня их отпускают по домам, но уже в пять вечера воскресенья, все должны вернуться в кадетский корпус.

Признание заслуг на государственном уровне

На торжественной церемонии вручения переходящего президентского знамени в Кремлёвском дворце с приветственным словом к участникам обратился помощник Президента РФ, председатель Совета при главе государства по делам казачества Дмитрий Миронов: "В этом году в смотре-конкурсе участвовало рекордное количество казачьих кадетских корпусов. Примечательно, что в Год защитника Отечества и в Год 80-летия Великой Победы знамя президента передаётся корпусу, носящему имя Героя Советского Союза Александра Ивановича Тарасенко".

Дмитрий Миронов подчеркнул важность духовно-нравственного воспитания молодёжи и призвал кадетов быть достойными носителями казачьего звания. Он также призвал увековечить память погибших выпускников при выполнении воинского долга в зоне СВО, оказать всевозможную помощь и поддержку их родным.

Заместитель руководителя аппарата правительства зампред Совета по делам казачества Денис Молчанов отметил, что победа в конкурсе — это "…не только признание заслуг преподавателей, офицеров-воспитателей и самих кадетов, но и стимул к дальнейшему развитию. Получив однажды знамя президента, корпус навсегда сохраняет за собой статус его обладателя — это великая честь и ответственность".

Что подарили казачьим кадетам

От имени Совета при президенте по делам казачества корпусу-победителю был вручен набор для обучения управлению дронами. Ведь именно это оружие стало "королевской птицей" в боевых действиях на передовой и в тылу врага.

Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов вручил Переходящий кубок атамана ВКО. И тоже поздравил корпус с заслуженным званием: "Кадетские корпуса формируют будущих командиров, знающих историю, культуру и традиции казачества. Звание лучшего — это большая честь и ответственность".

Диплом победителя корпусу вручил первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев. Благодарственные письма коллективу корпуса передал полномочный представитель Президента в ЦФО Игорь Щёголев. Икону Спаса Вседержителя подарил духовник Всероссийского казачьего общества иерей Тимофей Чайкин.

Новая страница в летописи казачества

Победа Стародубского казачьего кадетского корпуса имени Героя Советского Союза А. И. Тарасенко послужит хорошим примером другим казачьим кадетским корпусам лучше учиться, развивать свои военные и спортивные навыки. Согласно традиции, имена кадетов Стародубского корпуса теперь вписаны в современную историческую летопись казачества.

Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Домашние животные
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Домашние животные
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Недвижимость
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Популярное
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное

Под толщей земной мантии скрыт гигантский резервуар влаги, объёмом больше всех океанов. Что скрывает планета и как это открытие меняет понимание её природы?

Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Рождённые под одним числом — связаны одной душой: какую собаку притягивает ваш день рождения
Крик хозяина запускает у кошки необратимый процесс: почему доверие уже не вернуть
Убийство Кеннеди: новые детали из российских секретных архивов раскрывают правду Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин Шедевр на малой сцене: как Театр на Перовской переосмыслил Чехова Анжела Якубовская
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Путин пошёл ва-банк: Россия меняет границы по-своему
Пески дрогнули у ног Сфинкса: подземная находка открыла дверь в мир, способный переписать историю
Пески дрогнули у ног Сфинкса: подземная находка открыла дверь в мир, способный переписать историю
Последние материалы
Идиот распространил фейк: резкое заявление Брижит Бардо, которое остановило траур
Божественная жена у авто: как охрана спасла Киану Ривза от настойчивой поклонницы
Собака Буся пропала у Крымского моста и нашлась за сотни километров через месяц
Кто стал победителем смотра-конкурса на звание Лучший казачий кадетский корпус России
Дом спит, а растения страдают: вот как одна ошибка превращает листья в пыльные тряпки
Хрустальный лес под солнцем: редкое явление Байкала, которое появляется лишь несколько дней в году
Золото XXI века под ногами: как технологии пытаются очистить самый грязный ресурс планеты
Технологии Добра от Совкомбанка предлагают НКО новый сервис для оптимизации работы с соцсетями
Французский шик или уличный стиль? Что носят модницы Европы, когда температура падает ниже нуля
Генетический коктейль: как Денис Клявер определил породу бездомного щенка, которого приютил
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.