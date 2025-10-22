Россияне внезапно прозрели: академик раскрыл неожиданную правду о патриотизме

В России наблюдается заметный подъем чувства патриотизма на фоне недавних глобальных вызовов.
Об этом рассказал академик Валерий Тишков, возглавляющий научное направление Института этнологии и антропологии РАН, в беседе с корреспондентами РИА Новости.
По его словам, среди ключевых тенденций выделяется укрепление национальной идентичности. Такие факторы, как проведение специальной военной операции, введение ограничений со стороны Запада и обострение международных противоречий, заставляют обычных людей серьезно размышлять о судьбе родины. В частности, они все чаще задаются вопросом, в каком обществе вырастут их потомки, что в итоге усиливает сплоченность и преданность стране.
Этот сдвиг в общественном сознании подчеркивает, насколько внешние давления могут сплачивать нацию, превращая повседневные заботы в осознанный выбор в пользу будущего поколений.
