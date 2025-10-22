Россияне внезапно прозрели: академик раскрыл неожиданную правду о патриотизме

В России наблюдается заметный подъем чувства патриотизма на фоне недавних глобальных вызовов.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Dickelbers is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license Флаг России

Об этом рассказал академик Валерий Тишков, возглавляющий научное направление Института этнологии и антропологии РАН, в беседе с корреспондентами РИА Новости.

По его словам, среди ключевых тенденций выделяется укрепление национальной идентичности. Такие факторы, как проведение специальной военной операции, введение ограничений со стороны Запада и обострение международных противоречий, заставляют обычных людей серьезно размышлять о судьбе родины. В частности, они все чаще задаются вопросом, в каком обществе вырастут их потомки, что в итоге усиливает сплоченность и преданность стране.

Этот сдвиг в общественном сознании подчеркивает, насколько внешние давления могут сплачивать нацию, превращая повседневные заботы в осознанный выбор в пользу будущего поколений.