Штрафы по биометрии — миф или реальность: ЦБТ сказал главное

В Центре биометрических технологий уверены: применять Единую биометрическую систему для мгновенного взимания взысканий с населения запрещено как по правилам, так и на практике.
Об этом сообщили в пресс-службе организации в ответ на журналистские вопросы.
Поводом стали публикации в прессе о дебатах в верхней палате парламента. Там якобы рассматривают вариант использования видеокамер и алгоритмов идентификации в паре с архивами личных данных для оперативного наказания по некоторым нормам административного кодекса.
Представители центра подчеркнули, что по законодательству такая платформа предназначена исключительно для аутентификации, а не для фиксации проступков или дистанционного наказания. Внесение сведений туда требует личного согласия, и без него обработка запрещена.
Кроме того, подчеркивается равноправие перед нормами права: выборочное преследование тех, кто пользуется цифровыми сервисами, противоречило бы базовым принципам справедливости.
