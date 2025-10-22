Миллиарды на прорыв: Госдума раскидала бюджет по самым больным точкам

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Общество

Парламентарии определили приоритеты для корректировки законопроекта о главном финансовом плане страны на 2026-й и последующие два года. Это позволит учесть актуальные нужды в преддверии второго чтения документа.

здание госдумы рф
Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
здание госдумы рф

В частности, законодатели посоветовали властям в партнерстве с профильным думским подразделением по финансам и сборам разобраться с распределением резервных фондов. Основной акцент — на финансирование общенациональных инициатив, которые помогут достичь запланированных индикаторов и реализовать поручения главы государства.

Дополнительно предлагают выделить ресурсы на улучшение протезирования для людей с ограниченными возможностями, включая запуск специализированных центров для высокотехнологичной помощи и реабилитации бойцов, участвующих в специальной военной операции. Не обойдут вниманием и субсидии для уязвимых категорий на монтаж газового оборудования, а также работы по социальной газификации.

Среди других мер — рост затрат на обновление школьных построек, поддержку фонда "Защитники Отечества", работу военных кафедр в университетах, строительство дорог, обустройство лесных массивов, помощь семьям с третьим и последующими детьми на Дальнем Востоке через ипотечные выплаты, а также бесплатное профобучение для молодежных трудовых коллективов и программы для подрастающего поколения.

Особое внимание уделят сельским районам: расширение инфраструктуры, помощь малым фермам, доступные кредиты аграриям и льготные перевозки урожая, в том числе по железной дороге.

Парламент настаивает на расширении поддержки лизинговым фирмам за контракты на транспорт с 2018-го по 2026-й. Параллельно стоит усилить вложения в научные разработки и новаторство: привлечение частных инвестиций в техностартапы, дешевые займы для инновационных фирм и инструменты адаптации продуктов под нужды гигантов бизнеса.

Наконец, для оживления трафика в Азово-Черноморском бассейне советуют включить в план РЖД на следующий год электрификацию пути от Ртищево до Мичуринска в рамках грузового проекта "Электрификация Ртищево — Кочетовка".

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
