Арктика, Сибирь, Дальний Восток: Путин запустит крупнейший проект России

Общество

Владимир Путин в ближайший четверг присоединится к ключевому форуму Русского географического общества.

Сергей Шойгу и Владимир Путин
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сергей Шойгу и Владимир Путин

Это событие станет XVII съездом, где члены сообщества проанализируют ключевые достижения за прошедший пятилетний период и очертят стратегические ориентиры на ближайшее десятилетие, а также обозначат фокусные задачи на более отдаленный горизонт до 2035 года.

Участники также займутся кадровыми вопросами: предстоит избрать руководящие структуры, в том числе лидера организации. Такие встречи подчеркивают роль общества в сохранении и популяризации научного наследия страны.

Завершит день под председательством президента собрание Попечительского совета Русского географического общества, где обсудят текущие проекты и перспективы сотрудничества.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
