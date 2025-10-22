Арктика, Сибирь, Дальний Восток: Путин запустит крупнейший проект России

Владимир Путин в ближайший четверг присоединится к ключевому форуму Русского географического общества.
Это событие станет XVII съездом, где члены сообщества проанализируют ключевые достижения за прошедший пятилетний период и очертят стратегические ориентиры на ближайшее десятилетие, а также обозначат фокусные задачи на более отдаленный горизонт до 2035 года.
Участники также займутся кадровыми вопросами: предстоит избрать руководящие структуры, в том числе лидера организации. Такие встречи подчеркивают роль общества в сохранении и популяризации научного наследия страны.
Завершит день под председательством президента собрание Попечительского совета Русского географического общества, где обсудят текущие проекты и перспективы сотрудничества.
