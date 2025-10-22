Россияне, ликуйте: бюджет на 2026-2028 годы — все деньги расписаны

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Общество

Парламентарии нижней палаты российского парламента одобрили в первом чтении инициативу о главном финансовом плане страны на 2026-й год и последующие два года. Следующий этап рассмотрения намечен на 18 ноября.

госдума рф
Фото: flickr.com by Jorge Láscar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
госдума рф

Предложение поступило от кабинета министров. В центре внимания документа — соблюдение обязательств перед населением, финансирование защитных мер и реализация стратегических задач, обозначенных главой государства.

Анатолий Силуанов, стоящий во главе финансового министерства, на общем заседании указал, что все средства для корректировки выплат по социальным программам предусмотрены в полном объеме. Особое значение он придал программам по поддержке рождаемости. На нужды детей в ближайшие три года выделят свыше 10 триллионов рублей, добавил чиновник.

Ресурсы плана также пойдут на перевооружение войск, закупку оборудования, помощь близким военных, обновление производственных мощностей в оборонной отрасли. Силуанов упомянул о тратах на противодействие дронам, защиту транспортных объектов, укрепление границ и новых территорий, включая доукомплектование силовых структур.

Характеристики финансового документа рассчитаны на основе ожидаемого роста экономики: 235,067 триллиона рублей в 2026-м, 255,498 триллиона в 2027-м и 276,346 триллиона в 2028-м, с годовой инфляцией не выше 4%.

Поступления в казну прогнозируют на отметке 40,283 триллиона рублей (17,1% от ВВП) в первый год, 42,91 триллиона (16,8%) во второй и 45,869 триллиона (16,6%) в третий. Выплаты составят 44,069 триллиона (18,7% ВВП), 46,096 триллиона (18%) и 49,383 триллиона (17,9%) соответственно.

В итоге план на три года предполагает отрицательный баланс, который уменьшится с 1,6% ВВП в 2026-м до 1,2% в 2027-м и 1,3% в 2028-м. Нефтяной минус сократится с 5,4% до 4,8% ВВП и стабилизируется.

Лимит внутренних заимствований на старт 2027-го установлен в 37,44 триллиона рублей, 2028-го — 42,18 триллиона, 2029-го — 47,41 триллиона; внешних — 66,8 миллиарда долларов (59,1 миллиарда евро), 63,9 миллиарда долларов (57,6 миллиарда евро) и 62,3 миллиарда долларов (56,1 миллиарда евро) соответственно.

Резервный фонд на конец 2026-го ожидается в 13,66 триллиона рублей, 2027-го — 13,837 триллиона, 2028-го — 14,317 триллиона. В 2026-м из него направят 38,5 миллиарда рублей на покрытие пробелов в казне.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
