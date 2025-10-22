В Госдуме объяснили, кому из самозанятых будет доступен оплачиваемый больничный

Самозанятые россияне смогут добровольно оформить взносы, чтобы получать пособие по временной нетрудоспособности. О специфике новой возможности депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала в беседе с Pravda.Ru
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что с 2026 года самозанятые россияне смогут получить доступ к оплачиваемым больничным. Он объявил о подготовке поправок в законодательство, которые закрепят такую возможность.
Бессараб пояснила, что новый механизм направлен на то, чтобы самозанятые могли чувствовать себя социально защищенными в случае болезни. Сейчас они не получают выплат при временной нетрудоспособности, поскольку не имеют работодателя и не участвуют в системе обязательного социального страхования. По ее словам, предлагаемая схема позволит восполнить этот пробел, предоставив возможность добровольно заключить договор с государством.
"Это действительно возможность обеспечить себе пособие по временной нетрудоспособности. Мы все, к сожалению, не застрахованы от ситуаций, когда организм подводит и приходится приостанавливать работу. Поэтому важно, чтобы человек, даже работая на себя, мог чувствовать поддержку государства", — отметила Бессараб.
Депутат подчеркнула, что участие в программе останется исключительно добровольным и не станет дополнительной налоговой нагрузкой. Она добавила, что механизм будет напоминать добровольное пенсионное страхование, где каждый сам решает, готов ли вносить взносы ради будущих выплат.
