В Госдуме объяснили, кому из самозанятых будет доступен оплачиваемый больничный

1:46
Общество

Самозанятые россияне смогут добровольно оформить взносы, чтобы получать пособие по временной нетрудоспособности. О специфике новой возможности депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала в беседе с Pravda.Ru

здание госдумы рф
Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
здание госдумы рф

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что с 2026 года самозанятые россияне смогут получить доступ к оплачиваемым больничным. Он объявил о подготовке поправок в законодательство, которые закрепят такую возможность.

Бессараб пояснила, что новый механизм направлен на то, чтобы самозанятые могли чувствовать себя социально защищенными в случае болезни. Сейчас они не получают выплат при временной нетрудоспособности, поскольку не имеют работодателя и не участвуют в системе обязательного социального страхования. По ее словам, предлагаемая схема позволит восполнить этот пробел, предоставив возможность добровольно заключить договор с государством.

"Это действительно возможность обеспечить себе пособие по временной нетрудоспособности. Мы все, к сожалению, не застрахованы от ситуаций, когда организм подводит и приходится приостанавливать работу. Поэтому важно, чтобы человек, даже работая на себя, мог чувствовать поддержку государства", — отметила Бессараб.

Депутат подчеркнула, что участие в программе останется исключительно добровольным и не станет дополнительной налоговой нагрузкой. Она добавила, что механизм будет напоминать добровольное пенсионное страхование, где каждый сам решает, готов ли вносить взносы ради будущих выплат.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
