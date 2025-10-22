Цифровые сироты России: страшная правда, которую скрывают родители

Заместитель председателя нижней палаты парламента Борис Чернышов поделился с РИА Новости итогами всестороннего анализа, проведенного его специалистами.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ дети и телефоны

Они обнаружили в стране настоящий всплеск "цифрового сиротства" — ситуации, когда взрослые остаются физически близко к чадам, но эмоционально отстраняются, полностью уходя в мир мобильных устройств.

Чернышов охарактеризовал полученные данные как серьезный звоночек для всей нации, подчеркивая, что этот скрытый кризис разрушает основу общества — домашний очаг.

По его мнению, взрослый, уставившийся в дисплей, причиняет ребенку глубокую рану, ведь тот ищет связи и не получает ответа. Гаджеты здесь ни при чем, а проблема в нашей слабости контролировать время и фокус. Никакие уведомления или одобрения в сети не сравнятся с искренним взглядом или касанием близкого. Этот обзор, по словам политика, станет отправной точкой для широкой кампании по восстановлению теплых отношений в домах.

Опрос охватил свыше двух тысяч мам и пап по всей стране, и картина получилась удручающей, требующей срочного отклика от общества. Так, шестьдесят пять процентов участников признались, что тратят за экраном свыше двух часов ежедневно, находясь с отпрысками, а среди них сорок процентов почти не отрываются от гаджета.

Анализ показал, что каждый третий участник слышал от своего малыша прямую просьбу отложить телефон и уделить внимание, что ярко иллюстрирует дефицит настоящего контакта. Тем не менее, семь из десяти опрошенных полагают, что умело балансируют между техникой и семейными моментами, что говорит о недооценке масштабов беды.

Исследование также выявило, что всего пятнадцать процентов взрослых активно борются с этим, вводя, например, периоды без экранов или фиксированные интервалы без девайсов. В то же время восемьдесят процентов указали, что основной совместный отдых с детьми сводится к просмотру видео или анимации на планшетах, что вытесняет живое общение.

Выводы лягут в фундамент программы по просвещению семей о рисках "цифрового сиротства" и продвижению правил баланса в цифровой среде. Скоро появятся советы для школ и родительских групп, чтобы помочь в борьбе с этой тихой угрозой.