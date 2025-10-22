Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мы сказали спасибо корейским воинам: в КНДР прошла акция, посвященная героям Курской области
Шишкан не сдается: криминальный король России хочет выйти из тюрьмы
Трамп против Украины: итальянский профессор раскрыл секрет США
Украденные миллионы вместо тюремного срока: чиновники Украины фиктивно отправляются на фронт
Херсон стал ловушкой: ВСУ минируют дома и ждут русских
Ловушка в каждом клике: Госдума приготовила кары для игрового бизнеса
Не спешите радоваться переводу на карту: эксперт объяснил, почему это может быть ловушка
Ракетный ужас отменён: Япония не нашла северокорейскую ракету в своих владениях
Птицы с кладбищенской внешностью: кто превратил ангелов саванны в стражей мусора

Цифровые сироты России: страшная правда, которую скрывают родители

Общество

Заместитель председателя нижней палаты парламента Борис Чернышов поделился с РИА Новости итогами всестороннего анализа, проведенного его специалистами.

дети и телефоны
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
дети и телефоны

Они обнаружили в стране настоящий всплеск "цифрового сиротства" — ситуации, когда взрослые остаются физически близко к чадам, но эмоционально отстраняются, полностью уходя в мир мобильных устройств.

Чернышов охарактеризовал полученные данные как серьезный звоночек для всей нации, подчеркивая, что этот скрытый кризис разрушает основу общества — домашний очаг.

По его мнению, взрослый, уставившийся в дисплей, причиняет ребенку глубокую рану, ведь тот ищет связи и не получает ответа. Гаджеты здесь ни при чем, а проблема в нашей слабости контролировать время и фокус. Никакие уведомления или одобрения в сети не сравнятся с искренним взглядом или касанием близкого. Этот обзор, по словам политика, станет отправной точкой для широкой кампании по восстановлению теплых отношений в домах.

Опрос охватил свыше двух тысяч мам и пап по всей стране, и картина получилась удручающей, требующей срочного отклика от общества. Так, шестьдесят пять процентов участников признались, что тратят за экраном свыше двух часов ежедневно, находясь с отпрысками, а среди них сорок процентов почти не отрываются от гаджета.

Анализ показал, что каждый третий участник слышал от своего малыша прямую просьбу отложить телефон и уделить внимание, что ярко иллюстрирует дефицит настоящего контакта. Тем не менее, семь из десяти опрошенных полагают, что умело балансируют между техникой и семейными моментами, что говорит о недооценке масштабов беды.

Исследование также выявило, что всего пятнадцать процентов взрослых активно борются с этим, вводя, например, периоды без экранов или фиксированные интервалы без девайсов. В то же время восемьдесят процентов указали, что основной совместный отдых с детьми сводится к просмотру видео или анимации на планшетах, что вытесняет живое общение.

Выводы лягут в фундамент программы по просвещению семей о рисках "цифрового сиротства" и продвижению правил баланса в цифровой среде. Скоро появятся советы для школ и родительских групп, чтобы помочь в борьбе с этой тихой угрозой.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Недвижимость
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Домашние животные
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Домашние животные
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Популярное
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции

Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.

Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Научный эксперимент разрушил веру в силу наказания: почему строгие законы не возвращают справедливость Игорь Буккер Российские войска прорывают оборону ВСУ на Запорожье, наступает кульминация летнего наступления Любовь Степушова Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ Олег Володин
Джиган обеспокоен Оксаной Самойловой: публикация из Израиля заставила всех задуматься
Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Последние материалы
Шишкан не сдается: криминальный король России хочет выйти из тюрьмы
Трамп против Украины: итальянский профессор раскрыл секрет США
Украденные миллионы вместо тюремного срока: чиновники Украины фиктивно отправляются на фронт
Херсон стал ловушкой: ВСУ минируют дома и ждут русских
Ловушка в каждом клике: Госдума приготовила кары для игрового бизнеса
Не спешите радоваться переводу на карту: эксперт объяснил, почему это может быть ловушка
Ракетный ужас отменён: Япония не нашла северокорейскую ракету в своих владениях
Птицы с кладбищенской внешностью: кто превратил ангелов саванны в стражей мусора
Запасы на чёрный день: США возвращают энергетическое лидерство нефтью
США объявили войну двум странам: Венесуэла наносит ответный удар
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.