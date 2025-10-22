Ловушка в каждом клике: Госдума приготовила кары для игрового бизнеса

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Общество

Парламентарии нижней палаты российского парламента передали на рассмотрение правительству межпартийный проект закона, вводящий наказание по уголовному кодексу за привлечение подростков к игорным развлечениям.

Здание Госдумы РФ
Фото: wikimapia by Sergey Korovkin 84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Здание Госдумы РФ

Документ оказался в руках корреспондентов РИА Новости, и его суть вызывает широкий резонанс в обществе.

Инициатором выступила руководитель думского комитета, курирующего вопросы гражданского развития, общественных и религиозных объединений, Яна Лантратова из фракции "Справедливая Россия — За правду".

В сопроводительных материалах подчеркивается необходимость расширения статьи 151 Уголовного кодекса, включив туда случаи склонения несовершеннолетних к азартным занятиям. Это поставит подобные поступки в один ряд с тяжкими проступками, такими как приучение к пьянству или занятие нищенством.

Сейчас кодекс уже карает за втягивание молодежи в вредные привычки: систематическое распитие спиртного, употребление наркотиков, скитальчество или попрошайничество. Наказания варьируются от принудительных работ продолжительностью до 480 часов и исправительных мер на 1-2 года до ареста на 3-6 месяцев или тюремного срока до четырех лет. Новый пункт позволит охватить игорную сферу, усиливая защиту подрастающего поколения.

Кроме того, инициатива предусматривает отдельную норму о противоправной пропаганде игорного бизнеса. За продвижение нелегальных заведений, в том числе онлайн, предлагают штрафы от 100 до 300 тысяч рублей, принудительные работы или заключение на два года.

Если такая агитация ориентирована на подростков, срок лишения свободы вырастет до 2-5 лет. А при совершении в составе группы, через средства массовой информации или с получением значительной выгоды — до 2-6 лет.

Лантратова в беседе с РИА Новости охарактеризовала ситуацию как настоящую чуму, поражающую подрастающее поколение.

По ее словам, сеть превратилась в опасную зону, где популярные ведущие и трансляторы наживаются на продвижении подпольных казино, заманивая школьников обещаниями быстрых прибылей. Такие действия не только вводят в заблуждение, но и сеют хаос в семьях, провоцируя воровство и даже приводя к непоправимым последствиям. Проект, по ее убеждению, послужит не только карательным инструментом против эксплуататоров юных умов, но и барьером, ограждающим детей от виртуальных западней.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
