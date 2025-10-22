Привитые в детстве под ударом: корь взяла новую цель

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Общество

Академик РАН и вице-президент Российской академии образования Геннадий Онищенко предупредил, что корь давно перестала быть исключительно проблемой малышей, и теперь требует от взрослых повторных прививок для укрепления защиты.

Недавний инцидент на химическом факультете МГУ, где занятия перевели в онлайн-режим из-за вспышки заболевания, ярко иллюстрирует риски. Специалисты Роспотребнадзора по столице провели тщательный анализ, выявив свыше 1,8 тысячи человек, контактировавших с носителем.

Онищенко объяснил, что используемая в стране вакцина на основе штамма Ленинград-16 обеспечивает искусственную защиту примерно на десятилетие, но со временем в ней появляются пробелы. В результате инфекция распространяется шире, затрагивая и зрелых людей, что делает обязательной кампанию по обновлению иммунитета для всего населения.

Эксперт вспомнил, как Россия некогда лидировала в борьбе с этой болезнью, и подчеркнул наличие надежных отечественных препаратов. Чтобы вернуться к статусу страны, свободной от кори, стоит активизировать разъяснительную работу и ужесточить подход к повторным инъекциям — даже спорадические случаи в тысячу-другую человек напоминают о былых эпидемиях, когда заболевали миллионами.

В контексте недавнего случая в вузе академик предложил фиксировать сведения о прививках в электронных профилях студентов. Это позволило бы быстро разделить защищенных и уязвимых: первых — на уроки, вторых — на укол. После вакцинации иммунитет формируется за 7-10 дней, а при повторной процедуре процесс может пройти быстрее.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
