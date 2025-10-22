Теракт под Брянском: губернатор раскрыл сроки восстановления взорванного моста

Руководитель Брянской области Александр Богомаз в беседе с РИА Новости поделился планами по возведению нового сооружения на месте рухнувшего переезда в Выгоничском районе.

Фото: commons.wikimedia.org by GAlexandrova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Брянский вокзал

По его словам, работы ведутся в рамках федерального проекта, и хотя контракт предусматривает завершение к марту, подрядчики обещают уложиться в более сжатые сроки — к январю 2026-го.

Офицер отметил, что трасса Москва — Бобруйск находится под опекой центральных структур, а тендер отошел местному исполнителю. Строители активно продвигаются вперед, что позволяет надеяться на ранний запуск движения.

Инцидент произошел в ночь на 1 июня: автомобильная переправа обвалилась под действием взрывного устройства, установленного, по версии следствия, украинскими диверсантами.

Обломки обрушились на локомотив и вагоны проходящего пассажирского состава №86 по маршруту Климов — Москва, что привело к сходу подвижного состава с путей. В тот момент на форуме ПМЭФ Богомаз информировал о семи погибших и 165 травмированных. Органы расследования классифицировали случившееся как акт террора.