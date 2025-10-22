Сюрприз для гуманитариев: ЕГЭ по истории заменит обществознание в вузах

1:33 Your browser does not support the audio element. Общество

Министерство науки и высшего образования вынесло на обсуждение идею сделать экзамен по истории ключевым требованием для зачисления на гуманитарные специальности, с возможным стартом с марта 2026-го.

Фото: flickr.com by Sergey Sadovnikov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Экзамен

Это следует из анализа проекта ведомства, который изучило РИА Новости.

Согласно инициативе, вузы смогут сами решать, вводить ли такой тест в обязательный перечень для абитуриентов на определенные факультеты, расширяя выбор за пределы стандартных предметов.

Под изменения попадут такие области, как социология, юридические науки, разрешение конфликтов, таможенный контроль, управление общественными процессами, PR и коммуникации, сфера обслуживания, а также несколько смежных дисциплин.

По нормам закона, образовательные учреждения обязаны зафиксировать свои предпочтения по испытаниям к 20 января 2026 года. В итоге, возможность заменить обществознание историей реализуют лишь в сезоне приема 2027-го.

Предполагается, что обновленные правила продержатся до сентября 2029 года, давая время на адаптацию.

Ранее на встрече президента Владимира Путина с разработчиками школьных пособий по прошлому глава МГИМО Анатолий Торкунов высказался за введение подобного экзамена в гуманитарных заведениях. Глава государства одобрил предложение собеседника.