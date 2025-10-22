Каждая третья — женщина: в России раскрыта страшная статистика по алиментам

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Общество

В России за последние полгода суды вынесли приговоры более чем 18 тысячам человек, уличенных в уклонении от выплат на содержание детей.

ребенок с матерью у юриста
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ребенок с матерью у юриста

По данным судебного департамента при Верховном суде, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости, среди виновных оказались свыше трети представительниц женского пола. Это направление ответственности регулируется первой частью статьи 157 Уголовного кодекса.

Из общего количества осужденных — 18 152 человека — женщины составили 6500. При этом полсотни из них шли под суд, находясь в положении. Большинство нарушителей приходится на возрастной диапазон 35-45 лет, с уровнем образования не выше среднего. В статистику попали 49 бизнесменов и даже один работник силовых структур.

Наказания варьировались: 1268 индивидов получили реальные сроки в исправительных учреждениях до одного года, примерно столько же отделались мягче — условным осуждением. Штрафы грозили 116 подсудимым, а около 14 тысяч человек направили на принудительные или исправительные труды.

Отдельно стоит отметить случаи по второй части той же статьи, касающейся невыплат нетрудоспособным родителям. За отчетный период здесь зафиксировано 11 вердиктов, включая два в отношении женщин, что подчеркивает редкость подобных инцидентов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
