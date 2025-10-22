Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цифры говорят сами за себя: морковь дорожает, а инфляция не спит
Тепло или ловушка: новый способ мошенничества накрыл Россию — берегитесь
Медиумы, ау: Минэкономразвития и Минтруд нанесли удар по лже-наукам
19 мегатонн судьбы: США решили перековать ядерный меч на орало
Цветы мстят за ошибку: как неправильная обрезка незаметно убивает растения и лишает сад жизни
Фишинговый бум: вот как мошенники обманывают пользователей маркетплейсов
Операция Второй шанс: в России спасают животных из Курской области
Каждые 12 часов — на волоске от смерти: почему крот никогда не может перестать есть
Восьмой разговор не прошёл зря: Путин и Трамп запустили таймер встречи

Попрощайтесь с правами: если у вас найдут такие заболевания — вы больше не сядете за руль

Общество

С 1 марта 2027 года в России начнут лишать водительских удостоверений тех, у кого обнаружат серьезные проблемы со здоровьем, в том числе нарушения психики.

Об этом сообщил корреспондентам РИА Новости парламентарий Сергей Колунов, подчеркнув, что такая мера поможет повысить безопасность на дорогах.

По словам депутата, все данные о самочувствии автовладельцев попадут в общую базу Минздрава — ЕГИСЗ, куда также смогут заглядывать сотрудники МВД. Как только медики зафиксируют ограничения для вождения, эти сведения окажутся в системе, и человеку придется срочно пройти дополнительный осмотр.

Если он проигнорирует приглашение, права просто отменят без лишних формальностей, а владельца уведомят соответствующим образом.

Колунов напомнил, что сейчас водители обязаны проверять здоровье лишь раз в десять лет, при обновлении документа. Из-за этого нередко случается, что люди с запрещенными диагнозами продолжают садиться за руль, подвергая риску всех вокруг — от пассажиров до случайных прохожих. Новые правила как раз и призваны пресечь подобные инциденты, сделав контроль более оперативным и строгим.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Крах карьеры: какие профессии первыми исчезнут из-за ИИ в ближайшее время
Наука и техника
Крах карьеры: какие профессии первыми исчезнут из-за ИИ в ближайшее время
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Недвижимость
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Популярное
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции

Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.

Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Джиган обеспокоен Оксаной Самойловой: публикация из Израиля заставила всех задуматься
Научный эксперимент разрушил веру в силу наказания: почему строгие законы не возвращают справедливость Игорь Буккер Российские войска прорывают оборону ВСУ на Запорожье, наступает кульминация летнего наступления Любовь Степушова Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ Олег Володин
Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Последние материалы
Эта простая асана возвращает чувство безопасности — вот как ее правильно делать
На этикетке — натурально, а внутри — сахар и масла: четыре главных обмана супермаркета
Война началась — противник размером с рисинку: вот какое оружие действует против мошек
Ипотечный долг россиян вырос: Центробанк раскрыл новые данные
Эпоха иномарок закончилась: на дорогах России правят новые имена — и не те, что вы думаете
Подготовьтесь заранее: советы, которые весной спасут вашу малину от неурожая
Генетический код долголетия: люди с высоким IQ живут дольше
Перечень лекарств под ударом: в Госдуме предлагают лишать прав за следы в крови
Бьюти-туризм: как россияне превратили уход за собой в увлекательное путешествие
Он весит больше человека и живёт на дне: в Азии нашли речного хищника, которого искали 20 лет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.