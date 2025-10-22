Попрощайтесь с правами: если у вас найдут такие заболевания — вы больше не сядете за руль

С 1 марта 2027 года в России начнут лишать водительских удостоверений тех, у кого обнаружат серьезные проблемы со здоровьем, в том числе нарушения психики.

Об этом сообщил корреспондентам РИА Новости парламентарий Сергей Колунов, подчеркнув, что такая мера поможет повысить безопасность на дорогах.

По словам депутата, все данные о самочувствии автовладельцев попадут в общую базу Минздрава — ЕГИСЗ, куда также смогут заглядывать сотрудники МВД. Как только медики зафиксируют ограничения для вождения, эти сведения окажутся в системе, и человеку придется срочно пройти дополнительный осмотр.

Если он проигнорирует приглашение, права просто отменят без лишних формальностей, а владельца уведомят соответствующим образом.

Колунов напомнил, что сейчас водители обязаны проверять здоровье лишь раз в десять лет, при обновлении документа. Из-за этого нередко случается, что люди с запрещенными диагнозами продолжают садиться за руль, подвергая риску всех вокруг — от пассажиров до случайных прохожих. Новые правила как раз и призваны пресечь подобные инциденты, сделав контроль более оперативным и строгим.