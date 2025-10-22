Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тепло или ловушка: новый способ мошенничества накрыл Россию — берегитесь

Аферисты по телефону выдают себя за коммунальщиков, предлагая срочно оформить контракты на отопление, чтобы заполучить конфиденциальные сведения граждан. Такие случаи выявила служба РИА Новости.

Фото: unsplash.com by Jakub Żerdzicki is licensed under Free to use under the Unsplash License
Злоумышленники обзванивают людей, представляясь специалистами энергетической службы. Они уверяют, что без быстрого подписания соглашения возникнут перебои с подачей тепла в домах.

Для якобы завершения оформления просят перечислить информацию из удостоверения личности и другие личные детали. Получив доступ, мошенники проникают в кредитные записи, сведения о занятости и профили на федеральном портале услуг.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
