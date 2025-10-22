Тепло или ловушка: новый способ мошенничества накрыл Россию — берегитесь

Аферисты по телефону выдают себя за коммунальщиков, предлагая срочно оформить контракты на отопление, чтобы заполучить конфиденциальные сведения граждан. Такие случаи выявила служба РИА Новости.

Злоумышленники обзванивают людей, представляясь специалистами энергетической службы. Они уверяют, что без быстрого подписания соглашения возникнут перебои с подачей тепла в домах.

Для якобы завершения оформления просят перечислить информацию из удостоверения личности и другие личные детали. Получив доступ, мошенники проникают в кредитные записи, сведения о занятости и профили на федеральном портале услуг.