Медиумы, ау: Минэкономразвития и Минтруд нанесли удар по лже-наукам

Парламентарий от КПРФ Нина Останина обратилась к главе правительства Михаилу Мишустину двенадцатого сентября с идеей убрать услуги предсказателей и экстрасенсов из общероссийского реестра экономических занятий.

Фото: wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Деньги

Она подчеркнула, что бум интереса к мистическим практикам наносит ущерб психическому равновесию и финансовому положению людей, продвигая идеи, чуждые национальным традициям и подрывающие социальную ткань.

Ведомства по экономике и социальной политике выразили готовность изучить такой вариант, если соответствующий план составит министерство культуры. Документы с этими позициями оказались у РИА Новости.

Замглавы экономического министерства Михаил Каминский указал, что его структура ждет поступления инициативы от коллег по культуре, после чего организует обсуждение с другими инстанциями и подготовит материалы для утверждения стандартами.

Аналогично, замминистра труда Дмитрий Платыгин отметил отсутствие юридических рисков в подобном шаге в рамках своей сферы и подтвердил интерес к рассмотрению предложения.

При этом в других перечнях — от классификатора профессий до справочников квалификаций и тарифов — упоминаний о таких специалистах нет вовсе.