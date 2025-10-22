Фишинговый бум: вот как мошенники обманывают пользователей маркетплейсов

Агентство РИА Новости наткнулось на новую уловку аферистов: они рассылают электронные послания, обещающие награду за покупки на популярных онлайн-площадках.
Такие сообщения маскируются под официальные уведомления от торговых гигантов.
В письмах рассказывается о выигрыше, якобы заработанном благодаря частым заказам. Чтобы "получить" бонус, получателю предлагают кликнуть по вшитой ссылке — это классический трюк для обмана.
На деле переход активирует скрытую загрузку опасного кода, который открывает дверь для удаленного контроля над гаджетом жертвы. В итоге злоумышленники получают полный доступ к личным файлам и устройствам.
