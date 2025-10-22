Дети-сироты получат долгожданную поддержку: Миронов раскрыл суммы

Парламентарии от фракции "Справедливая Россия — За правду" готовят инициативу для рассмотрения в нижней палате: она предполагает рост выплат несовершеннолетним, лишившимся опеки, путем корректировки личного пенсионного балла.

Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ здание госдумы рф

Документ оказался в руках РИА Новости.

Инициатор — руководитель фракции и партии Сергей Миронов. По данным пресс-службы, бумагу передадут в Госдуму уже в среду.

В сопроводительных материалах уточняется, что изменения коснутся страховых пособий на случай утраты поддержки: балл родителей скорректируют для более щедрых расчетов.

Для отпрысков, оставшихся без отца и матери, общий показатель умножат на 1,5, а для чад одиноких матерей, ушедших из жизни, — на тройку.

В разговоре с РИА Новости Миронов напомнил, что нынешний средний уровень таких выплат в стране едва достигает 16,7 тысячи рублей ежемесячно. С новыми правилами сумма для сирот без родителей может подскочить до 25 тысяч, а для детей одиноких мам — аж до 50 тысяч. Лидер фракции подчеркнул, что такие меры укрепят меры поддержки для уязвимых семей, помогут восполнить потерянный семейный бюджет и повысят уверенность населения в надежности пенсионной конструкции.